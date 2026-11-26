Els docents tornen a fer vaga per exigir la reobertura de les negociacions amb el Govern
- Una cinquantena de manifestants entren a les cotxeres de la Generalitat per entregar una carta a Illa
- Els serveis mínims són d'un docent cada tres aules a Infantil, Primària i Secundària
Nova jornada de vaga a l'educació per reclamar millores i exigir la reobertura de les negociacions amb el Govern. Convocada aquest dijous pels sindicats USTEC·STEs, COS, La Intersindical i CGT, és la segona jornada de mobilització dels docents després de l'aturada de l'inici de curs.
Els convocants de la vaga han xifrat el seguiment en un 20% durant el matí. Per la seva banda, el Departament d'Educació ho rebaixa a l'11,69%. Es tractaria d'una participació dels treballadors lleugerament inferior a la registrada durant l'aturada del 8 de setembre.
Les demandes dels docents són l'actualització dels sous segons IPC, la reducció de les ràtios a les aules, l'ampliació de les plantilles, la internalització dels serveis externalitzats dels centres educatius i garantir el català com a llengua vehicular, entre altres.
Protesta a l'interior del Palau de la Generalitat
Prop de les 7 del matí, una cinquantena de docents han entrat a les cotxeres del Palau de la Generalitat superant la seguretat policial. Allà han desplegat una pancarta amb el text: "Prou promeses electorals, volem recursos reals".
La policia ha desallotjat els manifestants i els ha identificat. En aquesta acció, també han demanat reunir-se amb el president Salvador Illa a través d'una carta. En la missiva, li exigeixen que es reuneixi amb el comitè de vaga "per obrir un espai de negociació real, transparent i amb capacitat d'arribar a acords". "No farem un pas enrere ni abandonarem les nostres reivindicacions fins que les demandes siguin ateses i es tradueixin en millores reals.", han advertit en la carta.
📢 La policia inicia el desallotjament dels docents en vaga que s'han tancat a les cotxeres del Palau de la Generalitat per exigir millores per l'educació | @RTVECatalunya https://t.co/mjC95zlKYZ— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2026
El Govern ha anunciat que investigarà aquesta protesta per si se'n deriven responsabilitats penals o administratives pels seus participants. Una investigació que també han reclamat des del sindicat de Mossos SAP-ME que titllen els fets
Manifestació a Barcelona
La jornada de mobilització ha continuat aquest migdia a Barcelona amb una manifestació unitària. Dues columnes han sortit de la plaça d'Espanya i el Clot per confluir a plaça Tetuan fins al Parlament. La protesta ha aplegat 10.000 persones segons els sindicats i 5.000 persones segons la Guàrdia Urbana.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha reivindicat "un compromís de país per la millora de l'educació pública" i que el Govern ho fixi com una de les seves prioritats escoltant les persones treballadores. A més, ha definit la vaga d'aquest dijous com un "termòmetre" per veure la capacitat de mobilització dels docents per decidir futures accions.
📢 Vaga dels docents. @USTECSTEs i @CGTEnsenyament reclamen al Govern que reobri les negociacions amb el comitè de vaga. 🗣️ @IolandaSegura: "És un conflicte que no s'ha tancat". 🗣️ Laura Gené: "Illa agafa el mateix camí que Ayuso". ➕ Info: https://t.co/o80D3w1KKA https://t.co/vmKtktF5sn— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2026
Per la seva banda, la secretària general de CGT Ensenyament Laura Gené, ha carregat contra el desallotjament per part dels Mossos dels manifestants del Palau de la Generalitat. "Illa agafa el mateix camí que Ayuso", ha dit Gené, en referència a l'ús de la policia contra les protestes dels docents.
Serveis mínims d'un docent cada tres aules
La Generalitat ha establert uns serveis mínims d'un professor per cada tres aules a educació Infantil, Primària i Secundària. El sindicat majoritari, USTEC, els ha impugnat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè els considera abusius. L'organització ha criticat que siguin superiors als serveis mínims establerts per la vaga general de l'11 de novembre quan es va fixar un docent per cada sis aules.