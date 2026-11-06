Foment del Treball presenta més de 700 propostes per al 29N
- La patronal catalana posa èmfasi en la rebaixa i eliminació d'impostos, i incorpora solucions per facilitar l'accés a l'habitatge
- Foment no comparteix els serveis mínims que la Generalitat ha fixat per a la vaga general de l'11 de novembre
La patronal Foment del Treball ha presentat aquest divendres una llista de 729 propostes als partits polítics de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Entre les demandes, destaquen les qüestions sobre fiscalitat, on reclamen una actualització automàtica anual dels trams estatals de l'IRPF per compensar la inflació.
Segons Foment, l'impost hauria de tenir el mateix mecanisme que la revaloració general de les pensions. El director d'estudis i economia de Foment, Salvador Guillermo, ha explicat en roda de premsa que els trams i els mínims de l'IRPF no s'actualitzen des del 2014.
"Des de llavors els preus han pujat un 32% i l'IRPF no es deflacta", cosa que ha suposat "un empobriment dels espanyols que paguen impostos", ha dit. D'aquesta manera, assegura, el Govern aconsegueix augmentar els ingressos sense haver d'afrontar "el cost polític" d'una pujada d'impostos.
En matèria fiscal, també demana la supressió dels impostos de patrimoni i a les grans fortunes, així com rebaixar la taxa que grava les donacions i les herències, de manera que a mitjà i llarg termini sigui com a màxim del 5%.
Mercat de treball
En l'ambit laboral, Foment proposa establir "una reducció mínima del 50% de la jornada per cura de fills" per tal de facilitar la substitució de les persones treballadores. Per a fer-ho caldria reformar l'Estatut dels Treballadors a fi que, en els supòsits de reducció de jornada per guarda legal i cura de fills menors de 12 anys, la reducció hagi de suposar "com a mínim la meitat de la jornada, amb la corresponent disminució proporcional del salari". El règim actual permet reduccions d'una vuitena part de la jornada.
La patronal també reclama traslladar dies festius entre setmana a dilluns o divendres, o bé "facilitar els Expedients de Regulació d'Ocupació", amb la finalitat de reduir "l'excés de documentació" actual. Així mateix, reclama fer front al problema de l'absentisme laboral que creu que hi ha a Espanya, i en aquesta línia proposa que les mútues estiguin facultades per concedir altes.
També reivindica "suprimir l'obligació empresarial de pagar la prestació per incapacitat laboral entre el quart i el quinzè dia de baixa" així com "eliminar l'obligació de cotització empresarial durant els períodes d'incapacitat temporal per contingències comunes". Un altre punt destacat del document és recuperar l'acomiadament objectiu per manca d'assistència al lloc de feina.
Habitatge i millora de la productivitat
Amb comparació a les peticions efectuades en anteriors cites electorals, el document recull amb més prominència temes vinculats a la intel·ligència artificial, l'energia, el finançament autonòmic i l'habitatge. En aquest sentit, la patronal demana un "pacte d'Estat" per ampliar l'oferta d'habitatge de tota mena. A més a més, planteja fórmules per facilitar la compra d'habitatge habitual als joves, com ara aplicar un IVA del 4% en aquests casos de primera adquisició.
Allargar la vida dels reactors nuclears a Espanya o bé augmentar l'eficiència de l'administració pública són altres suggeriments que fa la patronal catalana. De fet, considera que millorar en general la productivitat del texit econòmic passa també per resoldre el dèficit inversor en infraestructures, que xifra en 49.543 milions d'euros entre el 2009 i el 2025.
Foment demana a l'Estat i a la Generalitat que facin "una aportació conjunta addicional mínima de 1.500 milions d'euros anuals" complementària als compromisos ordinaris d'inversió. També reclama posar en marxa el consorci d'inversions entre l'Estat i la Generalitat i que hi hagi "transparència" a les dades sobre inversió estatal executada a Catalunya.
Vaga general
Pel que fa a la vaga general convocada l'11 de novembre, Foment del Treball assegura que els ha "sorprès" l'ordre de la Generalitat que que estableix uns serveis mínims del 25% en hores punta al transport públic. En aquesta línia, la patronal creu que el Govern els hauria de "justificar" i reclama "cohrència" perquè en ocasions anteriors es fixaven mínims del 33%.