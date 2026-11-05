El World Press Photo 2026 retrata les ferides d'un món en guerra i la lluita per sobreviure
- La mostra reuneix 144 fotografies al CCBB que denuncien els conflictes de Gaza i Ucraïna
- L'exposició inclou imatges premiades que retraten la crisi climàtica i les injustícies socials
Flames que devoren milers d'hectàrees, escoles destruïdes per les guerres i famílies que s'aferren als seus éssers estimats davant una separació forçosa. Imatges que transmeten dolor, impotència i desesperació, però també la resistència i la supervivència... Són algunes de les escenes que recull el fotoperiodisme.
El World Press Photo 2026 torna a Barcelona per mostrar les ferides d'un món en conflicte a través d'una selecció de 144 fotografies, captades majoritàriament durant e 2025.
Organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, la mostra s'inaugura divendres 5 de novembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i es podrà visitar fins al 13 de desembre.
L'exposició ofereix un recorregut visual per les guerres de Gaza i Ucraïna, l'emegència climàtica, les protestes ciutadanes, els reptes de salut i les històries de resiliència. Un conjunt d'imatges que converteixen el fotoperiodisme en una eina de denúncia i reflexió sobre un món cada vegada més marcat pels conflictes i les desigualtats.
Galícia en flames
Entre les imatges més impactants destaca el treball del fotògraf Brais Lorenzo, un dels premiats, que documenta els incendis forestals que van assolar Galícia fa un any.
Amb la seva càmera, Lorenzo captura no només la força destructiva de les flames, sinó també el patiment de les persones que veuen com les flames amenacen les seves llars i el seu entorn.
Les fotografies traslladen l'espectador a un escenari de destrucció, amb més de 200.000 hectàrees cremades i comunitats afectades per una catàstrofe que evidencia la magnitud de la crisi mediambiental.
L'educació, una víctima de la guerra
Els conflictes bèl·lics també deixen una profunda empremta en el futur de milions d'infants. El fotògraf Diego Ibarra, que fa quinze anys que documenta aquesta realitat, posa el focus en com les guerres vulneren el dret a l'educació.
Les seves fotografies mostren escoles destruïdes, docents assassinats i centres educatius transformats en quarters militars. Imatges que denuncien com la violència interromp l'aprenentatge i condemna molts infants a créixer sense les oportunitats que ofereix l'educació.
Segons les dades recollides per l'ONU en el material de la mostra, més de 85 milions d'infants al món no poden exercir el seu dret a l'educació a causa dels conflictes. Una realitat que converteix les escoles en un dels escenaris més vulnerables de les guerres.
Famílies separades
La mostra també aborda les conseqüències humanes de les polítiques migratòries a través d'imatges que retraten la separació familiar i la vulnerabilitat de les persones migrants.
Una de les fotografies mostra a en Luís, un migrant equatorià detingut per les forces de l'ICE, mentre la seva família intenta aferrar-se a ell en un moment de desesperació. Les mans que el subjecten i el dolor dels seus éssers estimats transmeten la impotència davant una separació que sembla inevitable.
La imatge, que forma part del treball de Carol Guzy, guanyadora del World Press Photo de l'Any 2026 amb 'Separats per l'ICE', es converteix en un testimoni directe de les conseqüències emocionals de les detencions migratòries.
Crida a la consciència
El World Press Photo 2026 torna a demostrar com la fotografia documental pot explicar allò que sovint queda lluny de la mirada quotidiana. Un recorregut visual que interpel·la el públic i convida a mirar de prop una realitat que, massa sovint, sembla distant.
Fotografies que no deixen indiferent i que recorden que darrere de cada conflicte hi ha vides, famílies i històries que mereixen ser explicades.