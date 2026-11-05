Falten voluntaris per al Gran Recapte a només vuit dies de l'inici de la campanya
- El Gran Recapte necessita incorporar 7.000 voluntaris més per garantir la cobertura dels 2.100 punts de recollida previstos a Catalunya
- La campanya posa enguany el focus en les "noves pobreses", persones amb feina que no arriben a final de mes malgrat tenir ingressos
Els Bancs dels Aliments de Catalunya han fet una nova crida urgent per trobar 7.000 voluntaris. A només vuit dies per al començament de la 18a edició del Gran Recapte, que se celebrarà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.100 punts de recollida d’arreu del país, encara falten mans.
La iniciativa solidària necessita arribar als 17.000 voluntaris per garantir el bon funcionament de la campanya i maximitzar les donacions destinades a les persones més vulnerables.
La directora del Gran Recapte, Elisabet Viladomiu, ha assegurat que encara cal reforçar especialment territoris com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Bages. Per aquest motiu, ha fet una segona crida a la ciutadania perquè s'impliqui en aquesta acció solidària.
Una edició centrada en les "noves pobreses"
L'edició d'enguany posa el focus en les anomenades "noves pobreses", aquelles persones que, malgrat tenir una feina, no aconsegueixen arribar a final de mes. La campanya arriba en un context marcat per l'encariment del cost de la vida i de l'alimentació.
Segons les entitats organitzadores, el preu dels aliments ha augmentat prop d'un 32% a Catalunya des del 2020. Paral·lelament, les darreres dades indiquen que el risc de pobresa ha passat del 17,4% al 18,9% en només un any, mentre que gairebé una de cada cinc persones viu per sota del llindar de pobresa. A més, l'informe FOESSA assenyala que el 55% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on la persona que les sustenta treballa.
1Quina serà la tasca dels voluntaris?
Els voluntaris participaran en torns puntuals de tres o quatre hores. Podran escollir quan ho volen fer, si divendres o dissabte. La seva funció serà donar bosses als clients dels supermercats, informar-los sobre la campanya, animar-los a fer aportacions i organitzar els aliments recollits. Viladomiu ha destacat que la seva presència és clau perquè contribueix a fer més "simpàtica la campanya" i a incrementar les donacions. "Sabem que si hi ha voluntaris que demanen pels altres, és segur un èxit", ha afegit.
La responsable del Gran Recapte ha remarcat que la campanya no està en perill per la manca actual de voluntariat, però reitera que als establiments on hi ha menys presència de voluntaris també s'hi registren menys aportacions.
2Com inscriure's?
Les persones interessades poden registrar-se a través del web del Gran Recapte. El procés consisteix a seleccionar la província, escollir un punt de recollida i triar el torn de participació.
La directora també recomana consultar els vídeos informatius publicats a internet, on s'explica en què consisteix el voluntariat i s'ofereixen consells pràctics per interactuar amb els donants. Entre les pautes bàsiques, destaca la importància de mostrar agraïment a totes les persones que col·laboren.
3Els aliments més necessaris
Els Bancs dels Aliments demanen principalment productes de llarga durada que es puguin conservar durant molt de temps i no es facin malbé durant el període de distribució.
Entre els aliments més demandats hi ha:
- Llet
- Conserves
- Llegums cuits
- Pasta
- Arròs
- Oli, un dels productes que més s'ha encarit
Més de 184.000 persones beneficiàries
Durant l'últim any, els quatre Bancs dels Aliments van distribuir 20.800 tones d'aliments a través de 579 entitats socials, arribant a 184.668 persones en situació de vulnerabilitat.
Viladomiu confia que el Gran Recapte torni a mobilitzar la ciutadania i ha assegurat que, durant aquests dos dies, supermercats i carrers s'han de "vestir de blau", en referència als característics petos del voluntariat de la campanya.