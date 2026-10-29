Maten a trets un home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona
- Un home ha mort aquesta matinada després de rebre diversos trets a l’interior de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on estava ingressat per un tiroteig ocorregut a Salou a mitjans d’octubre
- Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'atac, que ha obligat a activar suport psicològic per als professionals sanitaris del centre
L'home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per les ferides que havia patit en un tiroteig a Salou ha mort aquest dijous de matinada després de ser atacat amb arma de foc dins del mateix centre hospitalari.
Segons han confirmat fonts policials, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís dels fets a les 3.15 hores i diverses patrulles s'han desplaçat fins a l'hospital, on han localitzat la víctima ferida de gravetat per impactes de bala. Malgrat l'actuació dels serveis sanitaris, l'home ha acabat morint. Els fets representen un nou episodi violent relacionat amb un cas que ja estava sota investigació policial.
Investiguem la mort violenta d'un home, aquesta matinada, a Tarragona. La DIC s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. https://t.co/2pG9DtKWMs— Mossos (@mossos) October 29, 2026
Un atac dins del centre hospitalari
La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Joan XXIII arran d'un altre tiroteig registrat a Salou al carrer del Prat d'en Carbó de Salou, a tocar de la plaça Europa, el passat 16 d'octubre. L'home havia resultat ferit en aquest tiroteig. L'home té relació amb l'activitat de tràfic de drogues, li havien retirat la custòdia i no estava col·laborant amb la policia catalana.
De fet, des d'aquell moment, els Mossos d'Esquadra mantenien oberta una investigació per determinar les causes d'aquell atac i localitzar-ne els autors.
🚨 Tercer tiroteig en 24 hores a Catalunya Els Mossos investiguen un homicidi amb arma de foc a Badalona i dos incidents més a Salou i Barcelona | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/9LbGw3W0EN https://t.co/jUWwK0hMNJ— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 17, 2026
Investigació sota secret
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir com s'ha produït l'atac i identificar-ne els responsables. La investigació es manté sota secret de les actuacions, per això, de moment, no han transcendit més detalls sobre l'autoria ni les circumstàncies exactes del succés.