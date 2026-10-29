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Maten a trets un home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

  • Un home ha mort aquesta matinada després de rebre diversos trets a l’interior de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on estava ingressat per un tiroteig ocorregut a Salou a mitjans d’octubre
  • Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'atac, que ha obligat a activar suport psicològic per als professionals sanitaris del centre
Mossos d'Esquadra fent vigilància a l'entrada de la porta d'urgències de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, aquest dijous al matí

Mossos d'Esquadra fent vigilància a l'entrada de la porta d'urgències de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, aquest dijous al matíACN | Eloi Tost

Beatriz Gálvez | Carol Espona

L'home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per les ferides que havia patit en un tiroteig a Salou ha mort aquest dijous de matinada després de ser atacat amb arma de foc dins del mateix centre hospitalari.

Segons han confirmat fonts policials, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís dels fets a les 3.15 hores i diverses patrulles s'han desplaçat fins a l'hospital, on han localitzat la víctima ferida de gravetat per impactes de bala. Malgrat l'actuació dels serveis sanitaris, l'home ha acabat morint. Els fets representen un nou episodi violent relacionat amb un cas que ja estava sota investigació policial.

Un atac dins del centre hospitalari

La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Joan XXIII arran d'un altre tiroteig registrat a Salou al carrer del Prat d'en Carbó de Salou, a tocar de la plaça Europa, el passat 16 d'octubre. L'home havia resultat ferit en aquest tiroteig. L'home té relació amb l'activitat de tràfic de drogues, li havien retirat la custòdia i no estava col·laborant amb la policia catalana.

De fet, des d'aquell moment, els Mossos d'Esquadra mantenien oberta una investigació per determinar les causes d'aquell atac i localitzar-ne els autors.

Investigació sota secret

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir com s'ha produït l'atac i identificar-ne els responsables. La investigació es manté sota secret de les actuacions, per això, de moment, no han transcendit més detalls sobre l'autoria ni les circumstàncies exactes del succés.