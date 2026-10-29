La Línia L2 de metro estarà tallada entre La Pau i Gorg durant un mes per reparar una fissura
- La interrupció serà del 2 de novembre al 3 de desembre per reparar una incidència estructural detectada a prop d’Artigues-Sant Adrià
- Les afectacions que des de fa dies provoquen aglomeracions i restriccions d’accés a diverses estacions de la línia
Els problemes que afecten des de fa dies la línia 2 del metro de Barcelona derivaran, finalement, en un tall del servei durant més d’un mes. Durant aquest període, les estacions de Verneda, Artigues-Sant Adrià i Sant Roc quedaran fora de servei. Segons ha confirmat la direcció de Tansports Metropolitans de Barcelona (TMB), s'interromprà la circulació de l’L2 entre les estacions de La Pau i Gorg a partir del 2 de novembre i fins al 3 de desembre per reparar una fissura detectada a la plataforma de formigó sobre la qual descansen les vies a l’altura de l’estació d’Artigues-Sant Adrià.
La incidència va ser localitzada durant una inspecció rutinària arran de les pluges de principis d’octubre. Segons ha explicat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, el deteriorament afecta un tram de túnel construït als anys vuitanta i situat per sota del nivell freàtic, en una zona especialment sensible perquè hi ha un canvi d’agulles.
⚠️🚇L2 #metrobcn: per treballs en la infraestructura, del 2 de novembre al 3 de desembre, sense servei a l'L2 entre La Pau i Gorg. ℹ️Consulta totes les alternatives de transport: https://t.co/5dDoTl6Akz https://t.co/XfJvItVh3k— TMBinfo (@TMBinfo) October 29, 2026
Una reparació definitiva
Malgrat que els combois podien continuar circulant amb les limitacions actuals, la companyia ha optat per una intervenció integral per resoldre el problema de manera definitiva.
Els treballs afectaran uns 50 metres de túnel i inclouran la consolidació del terreny mitjançant injeccions a la contravolta, la impermeabilització de l’estructura per evitar noves filtracions d’aigua i la reconstrucció de la llosa de formigó. “El que farem és una actuació en dues parts: primer, tancar les fissures i fer unes injeccions de formigó a sota la contravolta per fonamentar; després, evitar que l’aigua hi entri i reconstruir la llosa”, ha explicat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, que ha afegit que s’aprofitarà la intervenció per fer altres millores al túnel.
La intervenció també preveu rehabilitar l’estructura original del túnel i restituir completament l’aparell de via que actualment es troba afectat.
Retards i aglomeracions en hora punta
Des que es va detectar el problema, TMB ha aplicat diverses mesures preventives per garantir la seguretat del servei. Entre aquestes actuacions hi ha la limitació de la velocitat dels combois a 15 quilòmetres per hora entre les estacions d’Artigues-Sant Adrià i Sant Roc.
Aquestes restriccions han permès mantenir la circulació dels trens amb garanties de seguretat, però han reduït la capacitat de la línia. Com a conseqüència, els darrers dies s’han produït retards, acumulacions de passatgers a les andanes i regulacions d’accés en diverses estacions, especialment durant les hores punta. Des de dilluns, nombrosos passatgers han denunciat aglomeracions i restriccions d’accés en diverses estacions de la línia en aquesta tram final des de la Pau.
⚠️ Incidència tècnica entre les estacions Artigues | Sant Adrià i Sant Roc 👉 Està afectant la freqüència de trens de l'L2 | @TMB_Barcelona https://t.co/4PSg5TkLFB— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 26, 2026
La situació ha provocat un augment dels temps d’espera i dificultats de mobilitat per als usuaris de l’eix nord de l’L2.
TMB assegura que la incidència no ha comportat en cap moment riscos per als usuaris i que el deteriorament no ha empitjorat durant el seguiment tècnic realitzat les darreres setmanes.
La plantilla va reclamar mesures de seguretat
Segons ha informat el sindicat UGT-Metro en una nota distribuïda aquest dimecres, la decisió s’ha adoptat després de les reclamacions del comitè d’empresa davant els riscos derivats de les aglomeracions i de les condicions de treball del personal.
El sindicat explica que es va sol·licitar una actuació urgent de la Inspecció de Treball i reclama que es garanteixi la seguretat tant dels empleats com dels usuaris mentre durin les afectacions.
Información sobre la incidencia en Artigas- Sant Adrià https://t.co/kKmcUI6k3x— UGT Metro Barcelona (@UGTmetroBCN) October 28, 2026
Entre les mesures organitzatives previstes, a l’estació de La Pau es mantindrà un servei específic de maniobres amb tres treballadors i s’habilitaran recursos addicionals per al personal destinat al dispositiu especial.
Busos llançadora i alternatives de transport
El tall repercutirà sobre prop de 25.000 usuaris habituals de la línia. Per minimitzar les afectacions, TMB habilitarà un servei especial de bus llançadora entre La Pau i Gorg amb una freqüència d’entre quatre i nou minuts els dies feiners.
Els autobusos, que seran articulats, recorreran l’entorn de les estacions afectades mentre durin les obres.
A més, TMB recomana utilitzar com a alternatives les línies L4 i L10 del metro, les línies T4, T5 i T6 del tramvia, així com les línies H10, B25, M26 i M30 d’autobús. També es podrà recórrer a la línia R1 de Rodalies.
Si els treballs es desenvolupen segons el calendari previst, el servei habitual de l’L2 es recuperarà la matinada del 4 de desembre.