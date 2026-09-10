Comença l'operació sortida pel pont de la Diada amb alta mobilitat
- Es preveu la sortida de 550.000 vehicles de l'AMB i la tornada de 260.000
- Es preveuen molts desplaçaments per vies del litoral, amb destí Costa Brava o Costa Daurada, coincidint amb el final de l'estiu
Arrenca l'operació sortida amb motiu del pont de la Diada, que coincideix amb el final de l'estiu. La sortida començarà entre les 12 h d'aquest dijous i les 15 h de divendres. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a la tornada, es preveu que es mobilitzin uns 260.000 vehicles entre les 12 h i les 24 h de diumenge.
La majoria de desplaçaments tindran com a destinació el litoral català. Destaquen la Costa Brava i la Costa Daurada com a indrets on gaudir d'aquests tres dies de descans.
Per fer front a l'alta mobilitat, l'SCT, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, desplegarà un dispositiu especial de mobilitat, amb més de 1.100 controls i més de 1.600 efectius de trànsit a les carreteres catalanes. L'objectiu principal és garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions, tant en l'operació sortida com en la de retorn.
Mesures especials a la carretera
A causa de l'elevada intensitat de trànsit, l'SCT adoptarà mesures especials de circulació, ordenació i regulació a diverses carreteres, com ara carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització amb cons per incrementar la capacitat viària.
Així mateix, s'han establert limitacions per als vehicles pesants, amb restriccions de circulació a l'AP-7 el diumenge 13 de setembre entre Maçanet de la Selva (PK 84,5) i l'Hospitalet de l'Infant (PK 281). A més, els vehicles pesants i autobusos amb una MMA igual o superior a 7,5 tones hauran de circular pel carril dret de l'AP-7 entre Sant Celoni (PK 111) i Vilafranca del Penedès (PK 200).
Les mesures d'aquest dispositiu especial s'aplicaran dijous de 17 h a 22 h, divendres de 10 h a 14 h i diumenge de 17 h a 22 h, coincidint amb les franges horàries de màxima intensitat de trànsit.
Per gestionar la mobilitat d'aquesta operació, Trànsit compta amb l'equip tècnic del CIVICAT (caps de sala i operadors), amb el suport dels Equips Mòbils d'Informació Viària (EMIV) i dels mitjans aeris de l'SCT, que reforçaran el seguiment dels dispositius, així com el control i la vigilància del trànsit. Com a novetat, s'incorporen els RARP (Retens d'Actuació Ràpida Programada), distribuïts al llarg de l'AP-7, per reforçar la capacitat de resposta davant incidències.
Horaris i vies amb més mobilitat
Trànsit preveu que les hores més conflictives coincideixin amb l'operació sortida: dijous de 14 h a 20.30 h i divendres de 10.30 h a 14.30 h. Pel que fa a l'operació retorn, es preveuen complicacions entre les 17 h i les 22 h de diumenge.
Les vies amb més retencions en la sortida seran l'AP-7, en sentit nord entre Barberà del Vallès i Llinars del Vallès, i en sentit sud entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia; així com la B-23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP-7. També es preveuen punts de concentració a la B-30, a Cerdanyola del Vallès, en tots dos sentits; a la C-17, a Parets del Vallès, i a la C-58, entre Barcelona i Ripollet. A més, hi haurà trànsit dens a la C-65/C-31, a Santa Cristina d'Aro, en direcció a les platges.
D'altra banda, durant l'operació tornada, les principals complicacions es concentraran a l'AP-7, en sentit sud des de Sant Celoni fins a la Roca del Vallès, i en sentit nord des de Vilafranca del Penedès fins a Martorell. També s'espera una elevada intensitat de trànsit a la C-32, així com a la C-31/C-65 en direcció a l'AP-7, a la C-55 i la C-58 en sentit sud, a l'N-340 al pas per Coma-ruga i el Vendrell en sentit nord, i a l'N-II a Tordera en sentit sud.
Per aquest motiu, Trànsit demana la màxima prudència en tots els desplaçaments, planificar els trajectes amb antelació i consultar rutes alternatives per evitar les vies més congestionades.