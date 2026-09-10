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Les notícies de RTVE Catalunya

Comença l'operació sortida pel pont de la Diada amb alta mobilitat

  • Es preveu la sortida de 550.000 vehicles de l'AMB i la tornada de 260.000
  • Es preveuen molts desplaçaments per vies del litoral, amb destí Costa Brava o Costa Daurada, coincidint amb el final de l'estiu
Trànsit habilita carrils adicionals a l'AP-7 coincidint amb les retencions per tornar a Barcelona
Embús a l'AP-7
Aitana Molina

Arrenca l'operació sortida amb motiu del pont de la Diada, que coincideix amb el final de l'estiu. La sortida començarà entre les 12 h d'aquest dijous i les 15 h de divendres. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que uns 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a la tornada, es preveu que es mobilitzin uns 260.000 vehicles entre les 12 h i les 24 h de diumenge.

La majoria de desplaçaments tindran com a destinació el litoral català. Destaquen la Costa Brava i la Costa Daurada com a indrets on gaudir d'aquests tres dies de descans.

Per fer front a l'alta mobilitat, l'SCT, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, desplegarà un dispositiu especial de mobilitat, amb més de 1.100 controls i més de 1.600 efectius de trànsit a les carreteres catalanes. L'objectiu principal és garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions, tant en l'operació sortida com en la de retorn.

Mesures especials a la carretera

A causa de l'elevada intensitat de trànsit, l'SCT adoptarà mesures especials de circulació, ordenació i regulació a diverses carreteres, com ara carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització amb cons per incrementar la capacitat viària.

Així mateix, s'han establert limitacions per als vehicles pesants, amb restriccions de circulació a l'AP-7 el diumenge 13 de setembre entre Maçanet de la Selva (PK 84,5) i l'Hospitalet de l'Infant (PK 281). A més, els vehicles pesants i autobusos amb una MMA igual o superior a 7,5 tones hauran de circular pel carril dret de l'AP-7 entre Sant Celoni (PK 111) i Vilafranca del Penedès (PK 200).

L'Info - Col·lapse AP-7

L'Info - Col·lapse AP-7

Les mesures d'aquest dispositiu especial s'aplicaran dijous de 17 h a 22 h, divendres de 10 h a 14 h i diumenge de 17 h a 22 h, coincidint amb les franges horàries de màxima intensitat de trànsit.

Per gestionar la mobilitat d'aquesta operació, Trànsit compta amb l'equip tècnic del CIVICAT (caps de sala i operadors), amb el suport dels Equips Mòbils d'Informació Viària (EMIV) i dels mitjans aeris de l'SCT, que reforçaran el seguiment dels dispositius, així com el control i la vigilància del trànsit. Com a novetat, s'incorporen els RARP (Retens d'Actuació Ràpida Programada), distribuïts al llarg de l'AP-7, per reforçar la capacitat de resposta davant incidències.

Horaris i vies amb més mobilitat

Trànsit preveu que les hores més conflictives coincideixin amb l'operació sortida: dijous de 14 h a 20.30 h i divendres de 10.30 h a 14.30 h. Pel que fa a l'operació retorn, es preveuen complicacions entre les 17 h i les 22 h de diumenge.

Les vies amb més retencions en la sortida seran l'AP-7, en sentit nord entre Barberà del Vallès i Llinars del Vallès, i en sentit sud entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia; així com la B-23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP-7. També es preveuen punts de concentració a la B-30, a Cerdanyola del Vallès, en tots dos sentits; a la C-17, a Parets del Vallès, i a la C-58, entre Barcelona i Ripollet. A més, hi haurà trànsit dens a la C-65/C-31, a Santa Cristina d'Aro, en direcció a les platges.

D'altra banda, durant l'operació tornada, les principals complicacions es concentraran a l'AP-7, en sentit sud des de Sant Celoni fins a la Roca del Vallès, i en sentit nord des de Vilafranca del Penedès fins a Martorell. També s'espera una elevada intensitat de trànsit a la C-32, així com a la C-31/C-65 en direcció a l'AP-7, a la C-55 i la C-58 en sentit sud, a l'N-340 al pas per Coma-ruga i el Vendrell en sentit nord, i a l'N-II a Tordera en sentit sud.

Per aquest motiu, Trànsit demana la màxima prudència en tots els desplaçaments, planificar els trajectes amb antelació i consultar rutes alternatives per evitar les vies més congestionades.

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