La FiraTàrrega aixeca el teló amb una 46a edició de rècord
- El certamen arrenca amb 57 espectacles i més de la meitat de les propostes gratuïtes
- La 46a edició bat rècord de participació professional amb 1.300 acreditats
Tàrrega torna a convertir-se, del 10 al 13 de setembre, en l'epicentre de les arts escèniques amb la 46a edició de FiraTàrrega. Durant quatre dies, els carrers i espais de la ciutat acolliran 57 espectacles de teatre, dansa, circ, música i arts de carrer, amb una programació que enguany porta per lema 'CELEBREM'.
La nova proposta vol recuperar l'essència més festiva de la Fira sense renunciar a la mirada crítica. La directora artística de la fira, Anna Giribet, defensa que, enmig del context social i geopolític actual, "necessitem estar alegres i festius", però també continuar parlant de les qüestions que preocupen la societat.
'Incontinuo' i migració
La inauguració anirà a càrrec de la companyia catalana Kamchàtka, que presentarà 'Incontinuo', un espectacle immersiu que aborda l'exili, el refugi i les migracions a través del gest, la música i la participació ciutadana.
La plaça de l'Hort del Barceloní es transformarà en una ciutat efímera habitada per persones en moviment. Una seixantena de participants, entre ells persones nouvingudes a Tàrrega, formaran part de la proposta juntament amb els intèrprets.
L'espectacle es podrà veure el dijous 10 i divendres 11 de setembre, amb entrada gratuïta.
Nou rècord
Més enllà de l'espectacle, la Fira de Tàrrega arriba amb xifres que reforcen el seu pes dins del sector. Aquest any 1.300 professionals de 698 entitats s'han acreditat al certamen, la xifra més alta de la seva història.
El cartell també aposta per donar espai a noves veus: 32 companyies actuaran per primera vegada a la Fira i un 35% de les propostes són estrenes. La programació incorpora, a més a més, 11 companyies internacionals procedents de nou països.
La resposta del públic també és positiva: el 64% de les entrades ja s'han venut i de vuit espectacles ja estan totes exhaurides.
Amb un 60% de propostes gratuïtes, la FiraTàrrega vol que els carrers tornin a ser, durant quatre dies, un punt de trobada entre artistes i ciutadania. Una edició que reivindica la cultura com un espai per compartir, divertir-se i també mirar de cara els conflictes socials i geopolítics actuals.