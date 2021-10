01:17

Tàrrega torna a ser escenari de teatre. La ciutat recupera l'activitat presencial, a partir de demà i fins al 12 de setembre, amb una edició de FiraTàrrega especial pel seu 40è aniversari.



L'edició estarà marcada encara per algunes restriccions organitzatives que la caracteritzen com un esdeveniment extraordinari on es podran veure una cinquantena d'espectacles de procedència nacional i internacional.

L'acte institucional commemoratiu del 40 aniversari de FiraTàrrega marcarà el tret de sortida oficial a la plaça dels Comediants. Natàlia Lloreta i Anna Giribet, directora executiva i artística de FiraTàrrega, conduiran l'acte. Un recorregut històric i afectiu per aquests 40 anys d'història que comptarà amb la participació de diverses personalitats de l'àmbit de les arts escèniques i les arts de carrer a Catalunya que al llarg d'aquests 40 anys han tingut un vincle estret amb el certamen.



L'acte conclourà amb les paraules d'Alba Pijuan, alcaldessa de la ciutat i presidenta del Consell d'Administració de FiraTàrrega i la bufada d'espelmes del pastís d'aniversari dels 40 anys. La plaça Major serà l'escenari on es projectarà 40 anys vivint la Fira una peça audiovisual a càrrec de Calidos. Un recorregut atemporal pels 40 anys d'història de FiraTàrrega, que trenca la lògica de la cronologia i fa un homenatge a la ciutadania, veritable protagonista de l'esdeveniment des dels seus orígens | Pepa Sangenís