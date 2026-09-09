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Les notícies de RTVE Catalunya

L'Aeroport del Prat recupera poc a poc l'activitat després de 30 vols cancel·lats per les tempestes

  • El Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i l'Alt i Baix Penedès, on les precipitacions descarreguen amb més intensitat
  • L'Aeroport del Prat ha suspès 30 vols i hi ha limitacions de velocitat en el corredor sud de Rodalies
Panel de información de salidas de aeropuerto con hora 09:35, temperatura 23.0 °C y detalles de vuelos.
Aitana Molina

Aquest dimecres, Catalunya ha despertat amb pluges intenses a bona part del territori. El Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i l'Alt i Baix Penedès han estat les comarques on les precipitacions han descarregat amb més intensitat. Aquests territoris es troben en alerta, ja que estan situats en el nivell 5 de 6 per intensitat de pluja i risc de temps violent. El dimarts a la tarda, Protecció Civil va enviar una alerta ES-Alert per advertir de la situació meteorològica i recomanar la limitació de la mobilitat.

Així mateix, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va anunciar també la suspensió de les classes, de l'activitat sanitària no urgent i de les activitats que es duen a terme a l'aire lliure a les comarques més afectades. A més, va demanar a la ciutadania que prioritzés el teletreball. Aquestes restriccions es mantindran, com a mínim, fins a les 17 hores.

Interior suspèn classes i restringeix la mobilitat en cinc comarques per pluges intenses
Interior suspèn classes i restringeix la mobilitat en cinc comarques per pluges intenses

Les precipitacions encara no han assolit els màxims previstos

De moment, no s'han superat els llindars màxims establerts pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i no s'ha registrat cap incident greu causat pel temporal. A primera hora del mati, les localitats amb més precipitació acumulada són Cunit (21,1 mm), Vilanova i la Geltrú (18,2 mm) i la Granada (17 mm). Tot i això, es preveu que durant el matí se superin els registres assolits fins ara.

L'alerta per temps violent, però, s'ha traslladat al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa on, durant les properes 2 hores, hi ha possibilitat de pedra de més de 2 cm, ratxes de vent superiors als 90 km/h i esclafits i tornados. A la Quar s'han registrat 43.0 mm i a Sant Joan de les Abadesses, 23.1 mm.

El comitè tècnic de Protecció Civil es reunirà aquest matí per fer un seguiment del Pla d'Inundacions i valorar l'estat dels diferents operatius desplegats.

Afectacions al transport i a la xarxa viària

Pel que fa a la mobilitat, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha cancel·lat o endarrerit diversos vols. De les 1.036 operacions previstes per avui, se n'han suspès 30 i dues han estat desviades a Madrid.

Mentrestant, els trens de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 del corredor sud, així com la R2 Sud, circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i entre Roda de Berà i Sant Vicenç de Calders.

D'altra banda, a les carreteres catalanes es registra una circulació inferior a l'habitual a causa de les restriccions de mobilitat derivades de l'episodi de pluges.

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