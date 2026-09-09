L'Aeroport del Prat recupera poc a poc l'activitat després de 30 vols cancel·lats per les tempestes
- El Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i l'Alt i Baix Penedès, on les precipitacions descarreguen amb més intensitat
- L'Aeroport del Prat ha suspès 30 vols i hi ha limitacions de velocitat en el corredor sud de Rodalies
Aquest dimecres, Catalunya ha despertat amb pluges intenses a bona part del territori. El Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i l'Alt i Baix Penedès han estat les comarques on les precipitacions han descarregat amb més intensitat. Aquests territoris es troben en alerta, ja que estan situats en el nivell 5 de 6 per intensitat de pluja i risc de temps violent. El dimarts a la tarda, Protecció Civil va enviar una alerta ES-Alert per advertir de la situació meteorològica i recomanar la limitació de la mobilitat.
Així mateix, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, va anunciar també la suspensió de les classes, de l'activitat sanitària no urgent i de les activitats que es duen a terme a l'aire lliure a les comarques més afectades. A més, va demanar a la ciutadania que prioritzés el teletreball. Aquestes restriccions es mantindran, com a mínim, fins a les 17 hores.
Les precipitacions encara no han assolit els màxims previstos
De moment, no s'han superat els llindars màxims establerts pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i no s'ha registrat cap incident greu causat pel temporal. A primera hora del mati, les localitats amb més precipitació acumulada són Cunit (21,1 mm), Vilanova i la Geltrú (18,2 mm) i la Granada (17 mm). Tot i això, es preveu que durant el matí se superin els registres assolits fins ara.
L'alerta per temps violent, però, s'ha traslladat al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa on, durant les properes 2 hores, hi ha possibilitat de pedra de més de 2 cm, ratxes de vent superiors als 90 km/h i esclafits i tornados. A la Quar s'han registrat 43.0 mm i a Sant Joan de les Abadesses, 23.1 mm.
“⚠️ Avís de temps violent— Protecció civil (@emergenciescat) September 9, 2026
Durant les properes 2 hores hi ha possibilitat de:
🧊 Pedra de més de 2 cm
💨 Ratxes de vent superiors als 90 km/h
🌪️ Esclafits i tornados
📍 Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa
Eviteu activitats a l’exterior.#INUNCAT https://t.co/TDUKrpTEBo“
El comitè tècnic de Protecció Civil es reunirà aquest matí per fer un seguiment del Pla d'Inundacions i valorar l'estat dels diferents operatius desplegats.
Afectacions al transport i a la xarxa viària
Pel que fa a la mobilitat, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha cancel·lat o endarrerit diversos vols. De les 1.036 operacions previstes per avui, se n'han suspès 30 i dues han estat desviades a Madrid.
Mentrestant, els trens de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 del corredor sud, així com la R2 Sud, circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i entre Roda de Berà i Sant Vicenç de Calders.
D'altra banda, a les carreteres catalanes es registra una circulació inferior a l'habitual a causa de les restriccions de mobilitat derivades de l'episodi de pluges.