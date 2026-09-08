La calor dona pas a pluges intenses a bona part de Catalunya
- Les precipitacions més perilloses es preveuen al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès i Garraf
- Les pluges poden anar acompanyades de tempestes i fortes ventades
La calor d'aquests últims dies dona pas a pluges intenses a partir d'aquest dimarts al vespre i fins dimecres a la nit. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per unes precipitacions que afectaran bona part de Catalunya. Les comarques on es preveuen pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès i el Garraf. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamarsa i d'algunes ratxes fortes, o molt fortes, de vent.
Altres punts de Catalunya on es registraran pluges abundants són a les comarques del Pirineu i Prepirineu oriental, la Catalunya central, la Plana de Vic, així com el prelitoral i litoral central i sud. En aquests casos, es pot superar el llindar d'intensitat de 60 litres per metre quadrat en tres hores.
Davant aquest escenari de fortes pluges, Protecció Civil demanar extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments en aquestes zones. En aquesta línia, aconsellen no apropar-se a lleres de rius, rieres i zones inundables. També recomanen no accedir a garatges i soterranis si hi ha entrat aigua. En la mateixa línia, el Govern ha fet una crida a la "prudència" a la ciutadania.
“⛈️ El Govern recomana "prudència" davant la possibilitat de pluges intenses a partir d'aquest dimarts a la tarda al Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental | @RTVECatalunya pic.twitter.com/1uCP9sBcLz“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
Prealerta per fort onatge a l'Empordà
Amb el canvi de temps, també es preveu fortes onades a l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Protecció Civil manté el pla PROCICAT en prealerta per la previsió d'onades superiors a 2,5 metres durant la jornada de dimecres des del matí fins a la nit.