El teatre català tanca la temporada amb més de 4 milions d'espectadors
- Barcelona encadena tres temporades amb més de tres milions de persones a les sales
- La capital registra un nou rècord de públic i augmenta un 9,5% els seus ingressos
Els teatres catalans han tancat la temporada 2025-2026 amb més de 4 milions d'espectadors, una recaptació superior als 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. En total, les sales de Catalunya han acollit 16.988 funcions i 2.829 espectacles.
Les sales barcelonines han reunit 3,17 milions d'espectadors, 40.000 més que la temporada anterior, i encadenen així una tercera temporada consecutiva per sobre dels tres milions.
La recaptació ha superat els 103 milions d'euros, un 9,5% més, mentre que l'ocupació s'ha situat en el 67%. En total a Barcelona s'han ofert 1.289 espectacles i 13.196 funcions.
El 58% de les produccions han estat catalanes i el 49% han estat d'autoria pròpia. El 41% dels espectacles s'han representat en català, el 32% en castellà i el 27% en altres llengües.
Les sales petites
Els teatres de fins a 200 localitats han viscut una evolució especialment positiva. Han sumat 421.865 espectadors, un 13% més que la temporada anterior, i han incrementat la recaptació un 20%, fins als 6,7 milions d'euros.
Les dades d'ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, també constaten un increment del públic jove, mentre que la seva presidenta, Isabel Vidal, ha assegurat que el sector viu "el millor moment de la història del teatre català".
'El Mago Pop', al capdavant
A Barcelona, 'El Mago Pop', al Teatre Victòria, ha estat l'espectacle més vist. El segueixen 'El Fantasma de la Ópera', 'Improshow', 'L'amor venia amb taxi' i 'Hamlet – Albert Pla i Peyu'.
Entre les sales petites, 'Corta el cable rojo' ha encapçalat el rànquing. També destaquen 'Permagel', 'Ovelles', 'Desaparellats' i 'Y no quedará ninguno'.
A més, quatre musicals en català s'han situat entre els deu espectacles més vistos de la temporada: 'L'amor venia amb taxi', 'Ànima', 'El petit príncep' i 'Germans de sang'.
Mirada cap al futur
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha celebrat que per primera vegada es disposi d'un balanç amb dades de la majoria de teatres públics i privats de Catalunya.
El Govern també preveu posar en marxa el primer semestre de 2027 l'Observatori de Dades de la Cultura, que permetrà fer un seguiment dels hàbits culturals i oferir dades obertes i accessibles.
La temporada s'ha presentat coincidint amb la 25a gala Catalunya Aixeca el Teló, que dona el tret de sortida al nou curs teatral. Enguany, Daniel Martínez de Obregón, president del Grup Focus, rebrà la Menció Honorífica del Premi Catalunya de Teatre – ADETCA 2026 per la seva trajectòria i contribució al sector.