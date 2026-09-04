Una explosió obliga Illa a interrompre una visita humanitària a Kíiv
- Tant el president català com l’ambaixadora Adela Díaz es troben bé després d’un atac rus a prop de l’acte de presentació de credencials
- Salvador Illa defensa mantenir l’ajuda a Ucraïna durant la visita a Kíiv, interrompuda també per una explosió
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’ambaixadora d’Espanya a Ucraïna, Adela Díaz, es troben en bon estat després de l’atac rus amb un dron contra la seu del Servei de Seguretat d’Ucraïna a Kíiv. Segons fonts del Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, el bombardeig ha coincidit amb l’acte de presentació de credencials de la nova embaixadora, que s’ha hagut de suspendre perquè se celebrava en un edifici situat a prop de la zona afectada.
"El que hem viscut avui confirma per què Barcelona havia de ser aquí; quan s'ataca Kíiv, s'ataca Europa". Així de contundent s'ha expressat, de la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una publicació a les xarxes. En aquest sentit, ha lamentat que l'atac és una "escalada inacceptable que torna a posar en risc la població civil i allunya una pau justa i duradora".
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que aquest mateix dijous es va reunir amb Collboni i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el seu viatge al país, ha anunciat l'atac per les xarxes socials, tot i que no ha precisat el nombre de víctimes.
Una explosió també altera la visita a la Guàrdia Fronterera
Previament, la visita del president català al destacament 10 de la Guàrdia Fronterera d’Ucraïna també s’ha vist alterada per una explosió que ha afectat un dels quarters de la Guàrdia Fronterera ucraïnesa. Tant Illa com Caram han explicat que han hagut d’interrompre l’acte perquè els responsables que els acompanyaven s’han mobilitzat per atendre possibles ferits derivats de l’incident.
Illa ha destacat la tasca de Sor Lucía Caram i del Convent de Santa Clara, que col·laboren amb l’enviament d’ambulàncies, vehicles i material mèdic des de Catalunya. El president ha subratllat que aquesta ajuda arriba directament a les persones que treballen en primera línia del conflicte.
Ajuda econòmica i institucional
Segons dades del Govern, la Generalitat ha destinat 57,7 milions d’euros a Ucraïna des de l’inici de la invasió russa. Recentment també ha aportat 800.000 euros al fons humanitari de les Nacions Unides i ha impulsat nous acords de cooperació amb diverses regions ucraïneses, així com programes de formació sanitària especialitzada.
El viatge institucional de 48 hores ha inclòs reunions amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, representants del govern i del Parlament del país, així com diverses ONG que operen sobre el terreny. L’objectiu ha estat reforçar la cooperació institucional, humanitària i econòmica entre Catalunya i Ucraïna.
Barcelona i Khàrkiv amplien la seva col·laboració
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tancat la seva visita institucional a Ucraïna amb un acord de cooperació amb l’alcalde de Khàrkiv, Ihor Terekhov. L’objectiu és donar continuïtat al conveni signat el novembre passat, amb especial atenció a àmbits com el transport públic i el subministrament de generadors elèctrics per garantir serveis essencials durant l’hivern en una de les ciutats més castigades per la guerra.
Durant la trobada, en què també ha participat Sor Lucía Caram, els representants municipals han defensat una major implicació del sector privat i de les xarxes de ciutats europees en el suport a les comunitats afectades pel conflicte. La visita ha inclòs un recorregut per zones danyades pels atacs russos, així com per escoles i refugis que permeten mantenir l’activitat educativa. Prèviament, Collboni també es va reunir amb l’ambaixadora de la Unió Europea a Ucraïna, Katarina Mathernova, per explorar noves vies de col·laboració amb governs locals ucraïnesos.