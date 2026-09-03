El Festival de Cinema de Sitges reivindica els clàssics i el talent
- El 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya homenatjarà els clàssics Carrie i Tesis, i Robert Eggers serà el gran convidat
- El festival incorporarà un jurat de la FIPRESCI i reforçarà l'aposta pel cinema espanyol amb títols com 11, Upiro i Apocalipsis Z: Nuevo Mundo
El Festival de Sitges 2026, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre, posarà el focus en la recuperació de grans clàssics del cinema fantàstic i de terror, amb homenatges destacats a Carrie i Tesis, alhora que reforçarà la seva projecció internacional amb novetats com la incorporació d'un jurat de la FIPRESCI.
La programació combinarà estrenes internacionals, una notable presència de produccions espanyoles i noves iniciatives per impulsar el talent emergent.
Carrie i Tesis, protagonistes de l'edició
La celebració del 50è aniversari de Carrie serà un dels eixos centrals del festival. La pel·lícula de Brian De Palma tornarà a la gran pantalla en una restauració en 4K, mentre que el públic també podrà veure el primer episodi de la nova adaptació televisiva impulsada per Mike Flanagan.
L'altra gran homenatjada serà Tesis, coincidint amb els 30 anys de l'estrena del film que va convertir Alejandro Amenábar en una de les figures clau del cinema espanyol contemporani. Sitges acollirà la presentació de la seva restauració, supervisada pel mateix director.
La programació també recuperarà alguns dels grans referents del fantàstic i el terror, com ¿Quién puede matar a un niño?, Scanners, The Devils o King Kong, ampliant l'homenatge als clàssics que han marcat la història del gènere.
Robert Eggers rebrà el Premi Màquina del Temps
El director nord-americà Robert Eggers, creador de títols com The Witch, The Lighthouse i Nosferatu, serà distingit amb el Premi Màquina del Temps per la seva trajectòria i vinculació amb el festival.
Durant la seva visita també mostrarà un avanç de Werwulf, la seva pròxima pel·lícula, prevista per a principis de 2027.
Les produccions espanyoles guanyen pes
La cinematografia espanyola tindrà una presència destacada en la Secció Oficial i en altres apartats del festival. Entre els títols més esperats hi ha 11, de les directores catalanes Clàudia i Paula Serra, un thriller ambientat als Pirineus que connecta amb el tema de la infància inquietant que travessa bona part de l'edició.
També competiran Las hijas, de Daniel Romero, i Upiro, d'Óscar Martín, una producció rodada en espais patrimonials catalans que recupera llegendes de vampirisme del segle XVIII.
A la programació s'hi sumen altres projectes estatals com la reinterpretació La muerte de Drácula, la cinta de terror psicològic La mala madre, la seqüela Apocalipsis Z: Nuevo Mundo i The End of It, debut de Maria Martínez Bayona que reflexiona sobre la immortalitat i la intel·ligència artificial.
Més reconeixement internacional
Una de les principals novetats serà la incorporació d'un jurat de la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica (FIPRESCI). El nou guardó distingirà una de les pel·lícules de la Secció Oficial Fantàstic a Competició i situarà Sitges en el circuit dels festivals que compten amb aquest reconeixement internacional de la crítica especialitzada.
El fantàstic asiàtic manté el protagonisme
El certamen també reforçarà la seva tradicional mirada cap a Àsia amb títols destacats com Colony, del sud-coreà Yeon Sang-ho, creador de Train to Busan; Ghost in the Cell, de Joko Anwar; i la nova incursió en el cinema de samurais de Kiyoshi Kurosawa amb Kokurojo: The Samurai and the Prisoner.
Brigadoon celebra 40 anys amb Bárbara Rey
La secció Brigadoon, dedicada al cinema de culte i les propostes més alternatives del fantàstic, arribarà aquest any al seu 40è aniversari. En el marc de la celebració, el festival lliurarà el Premi Nosferatu a Bárbara Rey, un reconeixement a la seva trajectòria i a la seva vinculació amb el cinema fantàstic i de terror espanyol.
“Brigadoon celebra 40 anys i atorga el Premi Nosferatu a Bárbara Rey.— Sitges Film Festival (@sitgesfestival) September 1, 2026
Figura popular del cinema espanyol que manté un vincle estret amb el fantàstic i el terror, amb títols com El buque maldito i La noche de los brujos, d’Amando de Ossorio, essencials del fantàstic espanyol. pic.twitter.com/RE1U1FP8fK“
Impuls als projectes de futur
Més enllà de les projeccions, Sitges continuarà potenciant la seva vessant industrial. Els programes de Sitges FanLab, FanPitch, Coming Soon i WomanInFan han rebut més de 400 projectes aquest any.
Com a novetat de 2026, WomanInFan incorpora Talent Accelerator, una iniciativa destinada a reforçar la formació i les oportunitats professionals de creadores vinculades al cinema fantàstic.
El festival també acollirà una edició especial de Weird Market, el principal mercat espanyol dedicat a l'animació i els videojocs, amb l'objectiu de fomentar noves connexions entre professionals del sector.
Un festival en expansió
Sitges afronta aquesta edició en un moment de creixement. El certamen ha rebut prop de 3.800 pel·lícules entre llargmetratges i curtmetratges procedents d'arreu del món i ha incrementat un 20% la recaptació respecte a l'any passat. Tot plegat consolida el festival com un dels principals aparadors internacionals del cinema fantàstic.