Radio 3 en el festival de Sitges

Tres en la Carretera viaja al Festival de Sitges, que inaugura su edición nº 48 el viernes 8 con The witch de Robert Eggers, una de las películas de terror más esperadas, premio a la mejor dirección en el último Festival de Sundance. La cinta de clausura será la apocalíptica Into the forest, de la canadiense Patricia Rozema.

Oliver Stone recibirá el Gran Premio Honorífico del Certamen y, entre los invitados, estarán Nicolas Winding Refn, Terry Jones, Rick Baker, Simon Yam y Andrzej Zulawski.

169 largometrajes, 37 en la sección oficial, 9 secciones y 180 mil espectadores (en la pasada convocatoria) son las cifras para la que se considera cita principal del cine fantástico en el mundo, un completo escaparate con la producción más relevante del momento: terror, nuevas propuestas del cine asiático, una sección dedicada a mujeres directoras del género, últimas tendencias, cine de animación, nuevas series de televisión, documentales…

El sábado 9 y sábado 17, en directo a las 15 horas, Radio 3 en Sitges, que este año rinde homenaje a la escalofriante Seven, de David Fincher, en su vigésimo aniversario.