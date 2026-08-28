Catalunya afronta l'operació retorn amb una mobilitat rècord
- L'aeroport del Prat preveu 4.421 vols durant l'últim gran cap de setmana de l'estiu, un dels períodes de més activitat de l'any
- Renfe ofereix 92.000 places d'alta velocitat amb origen o destinació Catalunya mentre el trànsit es concentra als principals accessos metropolitans pel retorn de les vacances
L'últim cap de setmana d'agost marca el final de les vacances per a milers de catalans i concentra una intensa activitat als principals punts de transport del país. Entre el 28 i el 31 d'agost, l'operació retorn mobilitza un elevat volum de desplaçaments per carretera, tren i avió, amb Barcelona-El Prat i les connexions ferroviàries amb Catalunya com alguns dels principals focus de moviment.
El Prat, un dels grans epicentres del retorn
L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat afronta un dels caps de setmana amb més activitat de l'estiu. Aena té programades 4.421 operacions, 100 més que el darrer any, entre divendres i dilluns, una xifra que el situa com el segon aeroport amb més trànsit de la xarxa estatal, només per darrere de Madrid-Barajas.
“🧳 Avui comença l'últim cap de setmana d'agost i el retorn de moltes persones a casa després de les vacances d'estiu— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 28, 2026
✈️ L'aeroport del Prat preveu més de 4.000 ooeracions aquest cap de setmana
🎙️@toniconde_ | @radio4_rne pic.twitter.com/FupT0k2wCq“
En el conjunt de la xarxa d'Aena, es preveuen 29.592 vols durant aquests quatre dies, un 2,6% més que en el mateix període de l'any passat. La jornada amb més activitat serà diumenge, amb 7.492 operacions programades.
92.000 places d'alta velocitat amb origen o destinació Catalunya
El tren també serà protagonista d'aquest retorn vacacional. Renfe ha posat a la venda més d'1,1 milions de places entre el 28 i el 31 d'agost en els seus serveis d'alta velocitat, llarga i mitjana distància.
D'aquest total, 92.000 places corresponen a serveis AVE i de llarga distància amb origen o destinació Catalunya, una de les zones que concentra més moviments durant aquests dies.
La companyia preveu que bona part dels desplaçaments se centrin en les arribades a Barcelona i Madrid, així com en les connexions amb la Comunitat Valenciana, Andalusia i el nord de l'Estat. En conjunt, l'operadora ofereix més de 426.000 places en trens d'alta velocitat i llarga distància per absorbir l'augment de demanda associat al final de les vacances.
Carreteres amb trànsit intens als accessos metropolitans
La xarxa viària catalana afronta un dels caps de setmana amb més moviment de l'any coincidint amb l'operació retorn de les vacances. Segons les previsions de trànsit, els desplaçaments s'intensificaran especialment entre la tarda de diumenge i el dilluns, quan milers de conductors tornaran cap a les seves residències habituals.
Els principals punts de congestió es concentraran als accessos de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com als grans corredors que connecten les zones turístiques de la costa amb l'interior. En aquest sentit, l'AP-7 i l'A-7 tornaran a ser dues de les vies més transitades del país, ja que canalitzen bona part dels desplaçaments procedents de la Costa Brava, la Costa Daurada i altres destinacions del litoral mediterrani.
A aquest escenari se suma la celebració del Gran Premi d'Aragó de MotoGP, que té lloc entre el 28 i el 30 d'agost a MotorLand Aragó, a Alcanyís. L'esdeveniment generarà un augment del trànsit a les carreteres que comuniquen Catalunya amb l'Aragó, especialment en els desplaçaments d'anada i tornada dels aficionats al motociclisme.
Davant aquesta situació, la Direcció General de Trànsit (DGT) manté activat un dispositiu especial fins a la mitjanit de dilluns, amb reforç de la vigilància, regulació de la circulació i seguiment permanent de l'estat de les carreteres. L'objectiu és garantir la màxima fluïdesa possible en un cap de setmana marcat per una elevada mobilitat.
Un final d'estiu amb rècord de mobilitat
Les xifres confirmen que Catalunya continua sent un dels principals punts de connexió de l'Estat durant les grans operacions de mobilitat. Els 4.421 vols previstos a l'aeroport del Prat i les 92.000 places ferroviàries d'alta velocitat vinculades a Catalunya evidencien el pes del territori en l'operació retorn de les vacances.
Pel que fa a la mobilitat aèria, durant el juliol van passar per l'aeroport del Prat més de 5,8 milions de passatgers, un 6% més que en el mateix període de l'any passat.
No tothom torna: setembre guanya adeptes
Malgrat que l'operació retorn concentra milers de viatgers que posen fi a les vacances d'estiu, una part dels usuaris aprofita precisament aquests dies per iniciar-les. A l'aeroport del Prat, el moviment és constant tant de passatgers que tornen a casa com d'altres que fan les maletes per gaudir d'uns dies de descans fora de la temporada alta.
Molts viatgers opten per marxar al setembre perquè les temperatures continuen sent agradables, les destinacions estan menys massificades i els preus dels allotjaments i dels transports acostumen a ser més assequibles que durant l'agost. Entre les destinacions amb més demanda aquests dies destaquen Palma de Mallorca, Eivissa, així com ciutats europees com Roma i Amsterdam.