Nova cita astronòmica a Catalunya abans que acabi l'estiu
- L'eclipsi arribarà al seu punt àlgid cap a les 6:12 hores, quan la Terra haurà enfosquit prop del 93% del disc lunar.
- El fenomen serà visible des de qualsevol punt de Catalunya i no caldran ulleres especials per observar-lo.
Catalunya tornarà a mirar al cel aquest divendres 28 d'agost, només dues setmanes després de l'eclipsi solar total que va captar totes les mirades.
Aquesta vegada, el protagonisme serà per a la Lluna, que durant la matinada quedarà parcialment coberta per l'ombra de la Terra.
L'eclipsi començarà a fer-se visible en la seva fase parcial a les 4:34 hores. A partir d'aquell moment, l'ombra terrestre avançarà progressivament sobre el disc lunar fins a arribar al màxim, aproximadament a les 6:12 hores.
Serà aleshores quan l'espectacle arribarà al seu moment més destacat: prop del 93% de la Lluna quedarà dins de l'ombra més fosca de la Terra. La zona enfosquida podrà adquirir tonalitats vermelloses o ataronjades, un efecte provocat pel pas de la llum solar a través de l'atmosfera terrestre.
Barcelona, amb la Lluna molt baixa
Des de Barcelona, el fenomen també es podrà seguir durant les hores prèvies a l'alba. La Lluna es trobarà cada vegada més baixa sobre l'horitzó a mesura que avanci l'eclipsi i es pondrà aproximadament a les 7:21 hores.
Això significa que la ciutat no podrà veure els últims minuts del fenomen: tot i que la fase parcial està prevista fins a les 7:52 hores, la Lluna ja haurà desaparegut per sota de l'horitzó barceloní.
Per això, les millors condicions d'observació seran en indrets amb l'horitzó oest ben obert, sense edificis, muntanyes o altres obstacles que puguin tapar el satèl·lit.
Com observar-lo?
A diferència de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost, aquest fenomen no requereix cap protecció ocular. Observar directament una Lluna eclipsada no comporta el risc per a la vista associat a mirar el Sol.
No caldrà, per tant, cap equipament especial. Tan sols uns prismàtics o un telescopi senzill en cas de voler distingir millor el contrast entre la part il·luminada i la zona enfosquida.
Visible des de tot Catalunya
L'eclipsi es podrà observar des de qualsevol punt de Catalunya, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Ara bé, l'hora de la posta de la Lluna farà que el temps disponible per seguir-lo variï segons la localitat.
A les zones urbanes, la contaminació lumínica també pot dificultar la visió dels detalls més subtils. Escapar-se a un punt elevat i amb poca llum artificial pot marcar la diferència, especialment perquè el moment màxim arribarà poc abans de la sortida del Sol.
I per què vermell?
Durant un eclipsi lunar, la Terra se situa entre el Sol i la Lluna i projecta la seva ombra sobre el satèl·lit. La llum solar, però, no desapareix completament: una part travessa l'atmosfera terrestre i es desvia fins a arribar a la Lluna.
En aquest procés, els tons blavosos es dispersen amb més facilitat, mentre que les longituds d'ones vermelloses aconsegueixen travessar millor l'atmosfera. És aquest efecte el que pot donar a la zona eclipsada un característic color rogenc o ataronjat.
Tot i la seva intensitat, no es tracta d'una Lluna de sang, ja que aquest terme s'acostuma a reservar per als eclipsis lunars totals.
Nova cita astronòmica
L'eclipsi d'aquest divendres arriba en un estiu especialment intens per als aficionats a l'astronomia. Després de gaudir de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, Catalunya té ara una nova oportunitat per gaudir d'un nou fenomen sense necessitat de desplaçar-se lluny.
Només caldrà mirar cap al cel abans de l'alba i buscar una Lluna que, durant uns instants, mostrarà una cara molt més fosca i amb possibles tons vermellosos.