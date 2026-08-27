Detingut un sospitós per la crema de contenidors a Collserola
- La Guàrdia Urbana deté un home per cremar contenidors prop de l’origen de l’incendi de Collserola, que va calcinar 54 hectàrees
- Els veïns de Torre Baró denuncien que fa anys que reclamen més tasques de prevenció a la zona de l'incendi
La Guàrdia Urbana ha detingut un home relacionat amb la crema intencionada de diversos contenidors al carrer Palamós de Barcelona, molt a prop del punt on presumptament es va iniciar l'incendi de Collserola. L'arrestat ja ha passat a disposició judicial on s'ha acollit al dret a no declarar i ha quedat en llibertat investigat per danys.
Tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i, de moment, eviten confirmar si el detingut és l'autor material de l'incendi forestal. Segons fonts municipals, alguns testimonis van alertar els agents dels fets, fet que va permetre identificar i arrestar el presumpte piroman.
L'incendi de Collserola va calcinar 54 hectàrees, majoritàriament de terreny forestal dins del parc natural. El foc va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, així com a desallotjar una trentena de veïns per motius de seguretat.
Queixes veïnals per la gestió forestal
Els veïns de Torre Baró denuncien manca de manteniment als boscos de la zona. La portaveu de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz, assegura que fa anys que alerten del risc d'incendi i reclama més tasques de prevenció i retirada de restes vegetals a tocar dels habitatges.
Els Bombers de Barcelona van donar per controlat l'incendi dimecres al vespre després de treballar durant tota la jornada en diversos focus secundaris. Durant la nit, els Bombers de la Generalitat han mantingut dispositius de vigilància, mentre l'Ajuntament conserva activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta fins a l'extinció definitiva del foc.