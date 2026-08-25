Espectacular incendi de matolls al barri de Canyelles de Barcelona
- Els bombers activien un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF per atacar el foc declarat al nord de Collserola
- El foc s'ha declarat a les 15:20 hores en una zona de matolls molt a la vora de les cases
Un incendi forestal declarat aquesta tarda en una zona de matolls de Collserola, a prop del barri de Canyelles de Barcelona, continua avançant sense control en direcció a Sant Cugat. Les flames han generat una intensa columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat.
“🔴 Els bombers continuen treballant en l'incendi a prop del barri de Canyelles (Nou Barris).— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
🚧 La Guàrdia Urbana efectua talls de trànsit a les carretes d'Horta a Cerdanyola, la del Cementiri de Collserola i la d'Alta de les Roquetes | @RTVECatalunya pic.twitter.com/kz7GAbhNmI“
Els Bombers de Barcelona i els Bombers de la Generalitat treballen de manera conjunta per intentar estabilitzar el foc. El dispositiu s’ha reforçat amb cinc mitjans aeris i tres vehicles d’aigua de la Generalitat per donar suport a les tasques d’extinció.
“🔴Nou incendi a Collserola— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
🔥 Els bombers treballen en la seva extinció: dos avions, un helicòpter i personal d'actuacions forestals | @RTVECatalunya pic.twitter.com/QYK9McNNB2“
Activada la prealerta de l’Infocat
Davant l’evolució de l’incendi, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat). Els serveis d’emergència segueixen de prop l’avanç de les flames per evitar que afectin zones habitades.
“🔥 Els bombers treballen en un incendi de matolls a Torre Baró a Barcelona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/uYVpA3FYxp“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
L’incendi ha generat una gran preocupació ciutadana. El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 1.074 trucades relacionades amb el foc, fet que evidencia l’impacte visual de la gran fumera i la inquietud entre els veïns.
Segon incendi de l’estiu
Es tracta del segon incendi a Collserola aquest estiu, després del que va afectar la zona de Sant Pere Màrtir el passat 14 d’agost. Aquell foc va cremar una desena d’hectàrees forestals i va obligar a confinar preventivament els veïns de Can Caralleu.
La Guàrdia Urbana va acabar detenint un presumpte piròman en relació amb aquell succés.