Un incendi a la catenària de l'L1 obliga a desallotjar Glòries
- Els serveis d'emergències han hagut d'atendre una cinquantena de passatgers que han respirat el fum
- La incidència, ja resolta, ha obligat a tancar també l'estació del Clot i ha afectat la circulació a la L2
Un incendi a la catenària de la Línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries, ha obligat a desallotjar aquesta última estació i a tancar l'estació del Clot, punt de connexió entre les línies 1 i 2. Els trens no han pogut efectuar parada en aquestes estacions mentre s'ha gestionat la incidència.
Una cinquantena de passatgers han hagut de ser atesos després de respirar fum quan es trobaven dins d'un tren afectat. Segons la informació disponible, alguns viatgers van obrir les portes del comboi mentre aquest era a la zona afectada, fet que va facilitar l'entrada de fum a l'interior.
Gran dispositiu d'emergències
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat vuit ambulàncies per atendre les persones afectades. Mentrestant, els Bombers de Barcelona han treballat a la zona per extingir el foc, que ja ha quedat apagat.
“⚠🚇 L1 #metrobcn: funciona entre Hospital de Bellvitge i Florida, entre Plaça de Sants i Universitat i entre La Sagrera i Fondo. Sense servei entre Florida i Plaça de Sants i entre Universitat i La Sagrera. pic.twitter.com/74jNxriDK2“— TMBinfo (@TMBinfo) July 27, 2026
La incidència també ha tingut repercussions en la Línia 2, per la presència de fum a les instal·lacions. A més, la Línia 1 ha quedat interrompuda entre Universitat i la Sagrera, un dels trams més cèntrics i transitats de la xarxa. Davant la situació, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla FerroCat.