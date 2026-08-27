La Boqueria vol recuperar l'essència de mercat de barri: menys producte turístic i més fresc
- El mercat limitarà al 50% l’oferta de productes elaborats per reforçar la venda tradicional
- La remodelació, amb una inversió de més de 12 milions d’euros, s’allargarà fins a finals del 2029
El mercat de la Boqueria de Barcelona inicia un procés de remodelació que vol recuperar la seva essència de mercat tradicional i de proximitat. El projecte, que compta amb una inversió de més de 12 milions d'euros, inclourà millores a les instal·lacions i també canvis en l'oferta comercial per reduir el pes dels productes més orientats al turisme.
La tinenta d'alcaldia Raquel Gil ha explicat que l'Ajuntament vol "canviar el relat" de la Boqueria perquè els veïns "se la tornin a sentir seva". Amb aquest objectiu, s'aprovarà un nou reglament que limitarà l'oferta de productes elaborats al conjunt del mercat.
A dia d'avui, aproximadament el 53% dels productes que s'hi venen són elaborats, mentre que el 47% corresponen a producte tradicional. La voluntat és invertir aquesta tendència i recuperar el protagonisme dels aliments frescos.
Meitat fresc, meitat elaborat
L'Associació de Venedors de la Boqueria i els comerciants han assolit un acord, amb més d'un 90% de suport, per establir uns límits mínims i màxims de producte fresc i elaborat.
La normativa preveu que, en el conjunt del mercat, l'oferta es reparteixi al 50% entre producte fresc i producte elaborat. Cada parada, però, podrà adaptar-se a les seves particularitats: podrà arribar fins a un 60% de producte elaborat, però haurà de garantir com a mínim un 40% de producte tradicional del seu àmbit.
L'objectiu, segons Gil, és que la Boqueria mantingui "la seva singularitat sense deixar de ser mai un mercat tradicional".
El reglament haurà de passar pel plenari municipal i està previst que s'aprovi a finals d'aquest any o principis del 2027.
Una reforma fins al 2029
Les primeres actuacions començaran aquesta tardor. Una de les principals serà la construcció de nous lavabos públics a la primera planta del mercat, de manera que quedin situats al mateix nivell que les parades. Actualment, els lavabos es troben al soterrani de les oficines.
També es millorarà la il·luminació de la zona logística i es començaran a plantejar les actuacions de reforma de l'illa central del peix.
La gran fase de remodelació començarà a finals del 2027 i inclourà la substitució de la coberta, la consolidació de l'estructura i l'adequació de les instal·lacions a la normativa actual. També es construirà un nou passadís central i es remodelarà la façana de la plaça de la Gardunya, que es convertirà en un accés amb una millor connexió amb el barri.
El mercat continuarà obert
El projecte també preveu eliminar tres illes de parades. Dues d'aquestes actuacions serviran per reduir l'espai del mercat, mentre que una tercera, formada per deu parades, permetrà construir els nous lavabos.
Malgrat els canvis, es mantindran totes les parades que actualment estan obertes, que superen els 3.000 establiments, i els 1.493 metres lineals d'oferta comercial, de manera que la Boqueria continuarà sent el mercat més gran de Barcelona.
Les obres es faran de manera progressiva per evitar haver de tancar el mercat. Segons Raquel Gil, l'execució haurà d'avançar a un ritme "lent" perquè no hi ha prou espai per reubicar tots els paradistes alhora. D'aquesta manera, el mercat podrà mantenir l'activitat durant les obres i l'afectació als comerciants i als clients serà mínima.
La inversió
El projecte de remodelació s'ha dividit en tres fases. La primera, ja executada, ha tingut un cost de 40.000 euros. Fins al 2027 s'hi invertiran uns 500.000 euros més, mentre que la tercera i última fase concentrarà una inversió d'11,5 milions d'euros.
La finalització de les obres està prevista per a finals del 2029. L'objectiu final és garantir el futur de la Boqueria i conservar-ne l'"ànima sense renunciar a la seva activitat comercial".
A favor dels canvis
Els comerciants també valoren positivament la transformació. El Jaume, que regenta una parada de peix, considera necessàries les mesures per recuperar l'equilibri entre l'activitat turística i la funció tradicional del mercat.
La Rosario, responsable d'una parada de carn, comparteix aquesta visió i defensa que els canvis poden ajudar a reforçar el paper de la Boqueria com a mercat de proximitat.
Amb la remodelació, Barcelona busca que la Boqueria continuï sent un dels grans símbols de la ciutat, però amb una mirada més enfocada als veïns i al producte fresc. El repte serà mantenir l'atractiu del mercat sense perdre allò que l'ha convertit, durant dècades, en un referent del comerç de proximitat.