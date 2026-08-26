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Barcelona tindrà un bessó digital per gestionar el trànsit

  • La Generalitat crea un bessó digital de vies metropolitanes per predir incidències, reduir congestions i millorar la seguretat viària
  • L'actuació abastarà 326 quilòmetres, el contracte compta amb una inversió de 7 milions i té un termini de 36 mesos
Cues de vehicles circulant per la Ronda de Dalt de Barcelona. | ACN
Cues de vehicles circulant per la Ronda de Dalt de Barcelona. | ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

La Generalitat impulsa un bessó digital de la xarxa viària interurbana de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la planificació, la gestió de les infraestructures i el control del trànsit en una de les zones amb més mobilitat de Catalunya.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que la plataforma abastarà 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres. La rèplica virtual incorporarà vies com la Ronda de Dalt, la C-31 i la C-32, per on circulen fins a 800.000 vehicles diaris.

Dades en temps real

El sistema s'alimentarà amb informació en temps real i permetrà disposar d'una representació virtual actualitzada de la xarxa viària. Aquesta tecnologia facilitarà prendre decisions no només reactives, sinó també predictives, anticipant possibles incidències o episodis de congestió.

L'objectiu és contribuir a reduir la sinistralitat viària, minimitzar les retencions i millorar la gestió del trànsit. A més, la informació obtinguda servirà per informar els conductors a través dels panells informatius instal·lats a les carreteres.

Big data i intel·ligència artificial

El projecte, desenvolupat pels departaments de Territori i Interior, juntament amb el Servei Català de Trànsit, integrarà dades procedents de comptadors de vehicles, càmeres, telèfons mòbils i vehicles connectats.

L'ús de big data i intel·ligència artificial permetrà millorar la simulació, la predicció i la presa de decisions en els àmbits estratègic, tàctic i operatiu.

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