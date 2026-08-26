Barcelona tindrà un bessó digital per gestionar el trànsit
- La Generalitat crea un bessó digital de vies metropolitanes per predir incidències, reduir congestions i millorar la seguretat viària
- L'actuació abastarà 326 quilòmetres, el contracte compta amb una inversió de 7 milions i té un termini de 36 mesos
La Generalitat impulsa un bessó digital de la xarxa viària interurbana de l'entorn metropolità de Barcelona per millorar la planificació, la gestió de les infraestructures i el control del trànsit en una de les zones amb més mobilitat de Catalunya.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que la plataforma abastarà 326 quilòmetres d'autopistes i carreteres. La rèplica virtual incorporarà vies com la Ronda de Dalt, la C-31 i la C-32, per on circulen fins a 800.000 vehicles diaris.
“🚘 El Govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit | @radio4_rne pic.twitter.com/4C0PUQalPI“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 26, 2026
Dades en temps real
El sistema s'alimentarà amb informació en temps real i permetrà disposar d'una representació virtual actualitzada de la xarxa viària. Aquesta tecnologia facilitarà prendre decisions no només reactives, sinó també predictives, anticipant possibles incidències o episodis de congestió.
L'objectiu és contribuir a reduir la sinistralitat viària, minimitzar les retencions i millorar la gestió del trànsit. A més, la informació obtinguda servirà per informar els conductors a través dels panells informatius instal·lats a les carreteres.
Big data i intel·ligència artificial
El projecte, desenvolupat pels departaments de Territori i Interior, juntament amb el Servei Català de Trànsit, integrarà dades procedents de comptadors de vehicles, càmeres, telèfons mòbils i vehicles connectats.
L'ús de big data i intel·ligència artificial permetrà millorar la simulació, la predicció i la presa de decisions en els àmbits estratègic, tàctic i operatiu.