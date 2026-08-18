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Les notícies de RTVE Catalunya

Cambrils commemora els atemptats jihadistes amb un acte sobri al Club Nàutic

  • Una de les víctimes ferides de gravetat recorda que continua passejant pel mateix indret nou anys després
  • L'alcalde Oliver Klein ha llegit un manifest de condemna de la violència davant representants polítics i policials
Cambrils commemora els atemptats jihadistes amb un acte sobri al Club Nàutic
Imatge d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, fent l'ofrena floral en record a les víctimes de l'atemptat de Cambrils ACN
Yusra Alami Marrad
Yusra Alami Marrad

L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils amb un acte sobri davant del Club Nàutic, el punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir cinc persones.

Para todos los públicos Cambrils commemora el 9è aniversari dels atemptats del 2017 | Escoltar
Cambrils commemora el 9è aniversari dels atemptats del 2017
Cambrils commemora els atemptats jihadistes amb un acte sobri al Club Nàutic

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, llegeix el manifest del 9è aniversari dels atemptats ACN

Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les persones ferides de gravetat aquell dia, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets ni dels dies previs. Als 87 anys, aquest cambrilenc d'adopció continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. "Va passar, cal aguantar-ho i seguir endavant", ha afirmat. A l'acte hi han participat representants polítics i policials, i l'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha llegit un manifest de condemna de la violència.

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