Cambrils commemora els atemptats jihadistes amb un acte sobri al Club Nàutic
- Una de les víctimes ferides de gravetat recorda que continua passejant pel mateix indret nou anys després
- L'alcalde Oliver Klein ha llegit un manifest de condemna de la violència davant representants polítics i policials
L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils amb un acte sobri davant del Club Nàutic, el punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir cinc persones.
Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les persones ferides de gravetat aquell dia, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets ni dels dies previs. Als 87 anys, aquest cambrilenc d'adopció continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. "Va passar, cal aguantar-ho i seguir endavant", ha afirmat. A l'acte hi han participat representants polítics i policials, i l'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha llegit un manifest de condemna de la violència.