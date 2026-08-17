Barcelona ret homenatge a les vícitmes del 17A nou anys després
- Durant l'homenatge a la plaça Sant Jaume l'actriu Marta Bayarri ha llegit el poema "Parlem de tu" de Miquel Martí Pol
- Els familiars i associacions reclamen saber tota la veritat i compensacions a les almenys 250 víctimes encara no ressarcides
Barcelona ha commemorat aquest dilluns el novè aniversari dels atemptats del 17 d'agost de 2017 amb un acte institucional a la plaça Sant Jaume, que enguany ha substituït l'habitual homenatge al Pla de l'Os de la Rambla a causa de les obres del passeig.
Institucions, cossos d'emergència, familiars i associacions de víctimes han guardat un minut de silenci en record de les 16 persones mortes i més de 130 ferides a Barcelona i Cambrils.
Jofre Bardagí i Ana Fernández han interpretat 'Compta amb mi', del grup musical 'Txarango' i s'ha guardat un minut de silenci en record de totes les víctimes, en homenatge a les famílies i a les persones que "conviuen amb el seu record", que s'ha trencat amb un aplaudiment.
“🕯️ Barcelona celebra l'acte de record a les víctimes del 17-A a la Plaça Sant Jaume, en substitució de la Rambla, que està en obres pic.twitter.com/SDCxwHRMBC“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 17, 2026
A l'acte hi han assistit autoritats com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. La commemoració ha volgut recordar les víctimes i reconèixer la tasca dels serveis d'emergència que van intervenir durant aquells dies.
El malestar de les víctimes
Durant l'homenatge, Javier Martínez, pare del petit Xavi, mort a l'atemptat de la Rambla amb tres anys, ha lamentat que les víctimes continuïn sentint-se "soles" nou anys després. En la mateixa línia, l'activista pels drets de les víctimes del terrorisme Robert Manrique ha denunciat que encara hi ha persones afectades que no han rebut les compensacions corresponents.
“🕊️ L'activista pels drets de les víctimes del terrorisme, @robmanrique, adverteix que almenys 250 víctimes dels atemptats del 17A no han estat compensades | @RTVECatalunya pic.twitter.com/53J6qh1smI“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 17, 2026
Segons Manrique, almenys 136 víctimes reconegudes a la sentència encara no haurien estat indemnitzades, mentre que unes 125 persones més incloses al sumari, però no a la sentència, tampoc haurien rebut compensacions. L'activista també reclama una revisió dels casos per valorar possibles seqüeles posteriors, noves intervencions mèdiques o períodes de baixa derivats dels atemptats.
Manrique ha criticat que per a indemnitzar a les víctimes se'ls realitzi una valoració de les ferides entre el dia de l'atemptat i d'emetre's la sentència, però que no es faci un seguiment per a saber si ha tingut més baixes, més operacions, més recaigudes i seqüeles, que també haurien de ser valorades: "Indemnitzar no significa assistir".
Debat polític sobre la veritat del 17A
El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que "davant de l'odi i la barbàrie" cal "més convivència, més democràcia i més pau". En un missatge a X per recordar les víctimes dels atemptats del 17-A, Illa ha assegurat que es manté "viu el record" i ha expressat el seu suport "a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades".
La diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha defensat que encara no s'ha aclarit "tota la veritat" sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils i ha reclamat una modificació de la llei de secrets oficials perquè el dret a la veritat prevalgui sobre la documentació classificada.
“🗂️ Junts torna a exigir transparència sobre el 17A.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 17, 2026
Reclama garantir "el dret a la veritat de les víctimes" | @JuntsXCat pic.twitter.com/3rJH5Gnmuq“
Calvo també ha demanat una revisió de les indemnitzacions a les víctimes. Paral·lelament, alguns assistents han mostrat pancartes i banderes amb missatges crítics relacionats amb la gestió dels atemptats.
També l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que les víctimes "mereixen el dret a saber tota la veritat relacionada amb el cas" i ha assegurat que no ho han tingut fàcil en aquest sentit.