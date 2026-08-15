Front comú dels productors de la vinya per denunciar abús en els preus
- Associacions agràries es queixen que les primeres ofertes de compra estan molt per sota dels costos de producció
- Les condicions climatològiques obliguen a avançar la verema i dissenyar estratègies per adaptar-s'hi
Unió de Pagesos, l'Associació de Viticultors del Penedès, Assaja, JARC i el Gremi de la Pagesia, entre altres, adverteixen que no acceptaran que la crisi al sector torni a recaure sobre les mateixes espatlles. Segons explica Josep Marrugat, membre de l'executiva de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos, "ens temíem una campanya complicada, però la realitat ho ha superat".
També denuncia "un abús descarat" després que els cellers hagin proposat pagar preus que oscilen entre els 25 i 30 cèntims per quilo, quan el preu de referència fixat per l'Institut Català del Vi (Incavi) se situa entre els 53 i els 56 cèntims el quilo, és a dir, quasi el doble.
Els agricultors avisen que no hi haurà sostenibilitat ambiental sense sostenibilitat econòmica. I que tampoc hi pot haver prestigi per als vins i caves de Catalunya si qui cultiva la matèria primera, la vinya, no pot viure dignament de la seva feina.
“🚜 Mig centenar de pagesos mobilitzen al Penedès amb marxa lenta de tractors— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 10, 2026
🍇 Reclamen solucions davant l’excedent de raïm, que podria arribar al 20% de la collita | @uniopagesos pic.twitter.com/8VRwIS0kPT“
Precisament dimecres passat, el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) va informar que havia augmentat les inspeccions d'ofici davant de possibles pràctiques abusives en les relacions comercials en el sector vitivinícola. Segons el Govern, ha incrementat la vigilància en les transaccions de raïm destinat a l'elaboració de vi i cava per fer complir la legislació vigent.
L'objectiu és garantir que no es vulnera la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària i protegir els productors primaris. Aquesta intensificació de les inspeccions coincideix amb l'inici de la verema i dona resposta a la demanda de les organitzacions agràries de més actuacions de control en les operacions de compra.
La verema s'avança
Les temperatures elevades i persistents sumades a la falta de pluja abundant han forçat l'avançament de la verema a la DO Penedès, on la majoria dels cellers i pagesos van començar a collir a finals de juliol. És la verema més primerenca de la història, batent el rècord del 2023.
Les varietats autòctones són les que millor resisteixen les onades de calor. La sequera dels últims 4 mesos minvarà la quantitat de la collita, tot i que el director de la DO Penedès preveu que la qualitat sigui excel·lent: "no hi ha malalties, el raïm és molt sa, la maduració, tot i que amb aquesta calor tan excessiva, però està sent correcta, les acideses bé".
A la vinya s'hi suma la preocupació per la caiguda mundial del consum, del voltant del 30%. Per protegir els pagesos d'un possible tap de vendes, al Priorat estrenen un pioner sistema de reserves de vi, en comptes de destruir el raïm a la planta. Segons Jaume Balaguer, president de la DOQ Priorat, d'aquesta manera garanteixen que tot el raïm entri als cellers, a la vegada que asseguren que aquest vi serà destruït si més endavant no pot sortir al mercat.