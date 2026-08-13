La retirada progressiva dels ajuts al combustible eleva la inflació al 3,5% al juliol
- L'IPC a l'Estat també augmenta tres dècimes fins al 3,6% impulsat per l'encariment dels carburants i l'electricitat
- El govern eleva automàticament el descompte als carburants a 20 cèntims per litre a partir del setembre
La inflació a Catalunya s'eleva fins al 3,5% al juliol degut a l'alça dels preus dels combustibles. Amb la retirada progressiva dels ajuts, l'Índex de Preus al Consum (IPC) augmenta tres dècimes més respecte del mes anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació subjacent també s'incrementa una dècima fins al 3%.
En el conjunt d'Espanya, l'IPC al juliol se situa en el 3,6%, quatre dècimes més que el mes anterior. Es trenca així amb tres mesos d'estabilitat per l'encariment dels carburants i l'energia arran de la represa del conflicte a l'Orient Mitjà. A un ritme més lent, la inflació subjacent també augmenta una dècima fins al 3%. Els dos elements que més han influït en l'encariment de preus són els combustibles i l'electricitat.
Llum i combustibles més cars
Els combustibles han augmentat de preu un 12,1% durant el mes de juliol en comparació amb el mes anterior. En un any s'han encarit un 31,5%.
Amb el final de la rebaixa de l’IVA als carburants que va finalitzar al juny, al juliol s'ha mantingut un descompte de 15 cèntims i durant l'agost es troba en 10 cèntims. No obstant això, l'encariment de preus obliga el govern a activar de manera automàtica l'escut anticrisi i elevar la rebaixa als carburants a 20 cèntims el litre a partir del setembre.
L'electricitat també s'ha encarit en un 3,4% durant l'últim mes i és un 8,7% més cara que fa un any.
Baixa el preu de la roba i puja l'hostaleria
Durant el mes de juliol, també s'ha notat l'efecte de les rebaixes amb un descens del 10,7% del preu de la roba i en un 7,8% del calçat respecte del juny. En canvi, s'ha incrementat el cost dels paquets turístics en un 8,5%.
Aliments un 1,9% més cars
L'alimentació s'ha encarit en un 1,9% en l'últim any. Els aliments que més pugen de preu són els ous (+13,4%), la carn bovina (+7,6%), la carn ovina (+7%) i el peix fresc i congelat (+6,1%).
Per altra banda, s'ha abaratit la carn porcina (-0,5%) arran del brot de pesta porcina, així com la fruita fresca (-0,2%).