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Les notícies de RTVE Catalunya

Es mantenen retards a l'aeroport del Prat en plena operació tornada d'agost

  • Una avaria en l'alimentació elèctrica de la torre de control va aturar l'operativa aquest dimarts
  • Ryanair demana explicacions al govern espanyol i a Enaire
Una incidència elèctrica a la torre de control atura l'operativa del Prat durant 15 minuts
Una incidència elèctrica a la torre de control atura l'operativa del Prat durant 15 minuts RTVE
María Bosch
María Bosch

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat intenta recuperar la normalitat l'endemà d'una avaria en l'alimentació elèctrica de la torre de control. La incidència va obligar a aturar l'operativa durant 15 minuts i això va generar 24 vols cancel·lats, 10 desviacions i desenes de retards.

Aquest dimarts, encara continuen les afectacions a diverses aerolínies en plena operació retorn d'agost amb més d'un miler de vols programats. S'estan produint alguns retards, desviaments i cancel·lacions.

Vueling, la principal companyia aèria al Prat, ha assegurat a Ràdio 4 que han treballat tota la nit per estabilitzar el seu servei i que s'han reprogramat vols i reubicat passatgers. Tot i això, és possible que alguns viatgers hagin d'esperar dos dies en destí per poder agafar el seu vol.

Una avaria a la torre de control obliga aturar l'operativa de l'Aeroport del Prat
Una avaria a la torre de control obliga aturar l'operativa de l'Aeroport del Prat

La companyia Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei de control de trànsit aeri, que ha afectat gairebé 6.000 passatgers de la companyia.

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