Es mantenen retards a l'aeroport del Prat en plena operació tornada d'agost
- Una avaria en l'alimentació elèctrica de la torre de control va aturar l'operativa aquest dimarts
- Ryanair demana explicacions al govern espanyol i a Enaire
L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat intenta recuperar la normalitat l'endemà d'una avaria en l'alimentació elèctrica de la torre de control. La incidència va obligar a aturar l'operativa durant 15 minuts i això va generar 24 vols cancel·lats, 10 desviacions i desenes de retards.
Aquest dimarts, encara continuen les afectacions a diverses aerolínies en plena operació retorn d'agost amb més d'un miler de vols programats. S'estan produint alguns retards, desviaments i cancel·lacions.
Vueling, la principal companyia aèria al Prat, ha assegurat a Ràdio 4 que han treballat tota la nit per estabilitzar el seu servei i que s'han reprogramat vols i reubicat passatgers. Tot i això, és possible que alguns viatgers hagin d'esperar dos dies en destí per poder agafar el seu vol.
La companyia Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei de control de trànsit aeri, que ha afectat gairebé 6.000 passatgers de la companyia.