Una avaria a la torre de control obliga aturar l'operativa de l'Aeroport del Prat
- Una incidència elèctrica a la torre de control del Prat obliga a interrompre temporalment l’operativa durant un quart d'hora
- La incidència s'ha resolt a les 15:30 però provoca retards generalitzats i el desviament d'almenys 10 vols
Una avaria elèctrica a la torre de control de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha obligat aquest dimecres al migdia a aturar temporalment els enlairaments i aterratges. La incidència ha afectat la gestió del trànsit aeri en un dels dies de més activitat de l’any, en plena temporada alta.
Segons ha informat Aena, cap a les 15.30 hores s’havia recuperat el 100% del subministrament elèctric. Tot i això, la normalització de l’activitat aeroportuària s’està fent de manera gradual després de la interrupció provocada pel tall en l’alimentació elèctrica de la torre de control.
Retards i desviaments
De les 1.124 operacions programades per a aquest dimecres a l’aeroport barceloní, s’han registrat 10 desviaments. A més, desenes de vols han acumulat retards significatius, alguns de més de dues hores, a causa de les restriccions operatives derivades de la incidència.
Les xarxes socials s’han omplert de missatges de viatgers afectats. Alguns passatgers han denunciat llargues esperes a bord dels avions sense rebre informació detallada sobre la situació. Entre els testimonis, n’hi ha que expliquen retards superiors a les tres hores o més de dues hores d’espera dins de l’aeronau abans de poder iniciar el vol.
Un moment de màxima activitat
La incidència arriba poques setmanes després que l’aeroport tanqués el mes de juliol amb un rècord de 5,8 milions de passatgers, un 6% més que l’any anterior. El Prat afronta, a més, la segona quinzena d’agost en un context d’elevada demanda de viatges i amb afectacions potencials vinculades als serveis aeroportuaris.