L'Illa Fantasia es converteix en l'epicentre mundial de la festa LGTBIQ+ amb el Water Park Day
- L'esdeveniment preveu reunir a més de 60.000 persones de més de 80 països
- El productor i DJ danès Morten porta el seu so future rave a la piscina d'onades del parc aquàtic
Durant aquesta setmana, de l'1 al 9 d'agost, diferents espais de Barcelona acullen el Circuit Festival, però avui, 4 d'agost, és el dia més icònic del certament: el Water Park Day, a Vilassar de Mar. Es tracta d'una de les festes més importants a nivell internacional i pioneres a Europa pel col·lectiu LGTBIQ+, la cultura electrònica i la diversitat.
L'esdeveniment, que preveu reunir a més de 60.000 persones de més de 80 països aquesta edició, tindrà lloc a l'Illa Fantasia. Durant aquesta jornada, el parc aquàtic deixa enrere per unes hores el seu format habitual per transformar-se en un gran espai de festa, amb la música electrònica com a protagonista i milers de persones arribades d'arreu del món.
Una piscina d'onades diferent
Un dels grans atractius de la jornada és la famosa piscina d'onades de l'Illa Fantasia, que es converteix en una pista de ball amb la participació del productor i DJ danès Morten, considerat una de les figures destacades de l'electrònica internacional i un dels creadors del so future rave. La seva presència amplia l'univers musical del Water Park Day i reforça l'aposta del festival pels nous sons de l'electrònica contemporània.
Noves incorporacions techno
La 17a edició del Circuit Festival amplia els seus horitzons musicals més enllà del tribal house, el progressive i el techno. I s'incorporen nous estils com el hard techno i el future rave, en una aposta per connectar amb les noves generacions de clubbers i amb l'evolució de l'escena electrònica internacional.