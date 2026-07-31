"Això no és una pantalla, és un mur", Roda de Berà s'alça contra les barreres d'Adif
- Un centenar de veïns es concentren per exigir que es reformuli el projecte ferroviari
- Les pantalles, d'entre cinc i vuit metres, han canviat l'aspecte de la costa i afecta diferents municipis del litoral tarragoní
La imatge és difícil d'ignorar. Allà on abans hi havia via, paisatge i vistes obertes, ara s'aixequen grans estructures que, en alguns punts, arriben als vuit metres d'alçada. És contra aquesta nova realitat que un centenar de veïns de Roda de Berà han sortit a manifestar-se al carrer.
La protesta ha posat el focus en les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del recorregut ferroviari del municipi. Els residents consideren que la solució adoptada per reduir el soroll dels trens té un impacte paisatgístic i visual desproporcionat i denuncien que "les barreres s'han convertit en autèntics murs davant dels habitatges".
"No volem aquestes pantalles", ha estat el missatge de fons d'una concentració que reclama una revisió del projecte abans que les estructures acabin transformant definitivament aquest tram de costa.
La proposta dels veïns
Els residents no demanen eliminar les mesures contra el soroll, sinó canviar-ne el plantejament. La seva proposta és substituir les actuals barreres per pantalles d'una alçada màxima d'un metre i mig, una alternativa que, segons defensen, permetria minimitzar l'impacte visual sense renunciar a la protecció acústica.
El malestar, però, va més enllà de l'alçada de les estructures. Els veïns qüestionen la manera com s'ha desenvolupat el projecte i recorden que les seves al·legacions no han prosperat.
També retreuen a Adif que, malgrat haver parlat de diàleg amb els municipis afectats, les actuacions hagin continuat avançant.
Més enllà de Roda de Berà
El conflicte no és exclusiu de Roda de Berà. El projecte de protecció acústica afecta diferents municipis del litoral tarragoní i, si es manté en els termes actuals, les pantalles podrien estendre's durant més de 14 quilòmetres entre Tarragona i Torredembarra.
A la capital tarragonina, el ple municipal ja ha expressat per unanimitat el seu rebuig a les pantalles previstes al llarg de la via de la costa. En alguns trams, aquestes barreres podrien arribar als cinc metres d'altura.
La dimensió de l'actuació ha convertit així una qüestió inicialment vinculada al soroll ferroviari en un debat molt més ampli sobre el paisatge, el model de protecció acústica i l'impacte de les infraestructures sobre els municipis costaners.
Adif mou fitxa
Enmig del creixent malestar, Adif ha anunciat que tornarà a asseure's amb els ajuntaments afectats després de l'estiu. El gestor ferroviari assegura que ja treballa en un nou projecte que reunirà en un únic document les diferents mesures acústiques previstes al llarg de la línia.
Segons Adif, els treballs ja permeten disposar d'un primer avanç de les solucions plantejades per a cadascun dels municipis. La nova proposta també incorporarà les actuacions previstes inicialment a l'entorn del túnel de Roda de Berà.
L'objectiu, segons el gestor ferroviari, és unificar els criteris de disseny, l'avaluació acústica i les mesures complementàries.
El paisatge, al centre del debat
Per als veïns, però, la qüestió és clara: protegir-se del soroll no hauria d'implicar perdre les vistes ni conviure amb estructures de diversos metres davant de casa.
A la concentració també hi han participat representants d'ERC, Junts i el Partit Popular, que han volgut donar suport a les reivindicacions dels residents i traslladar el conflicte a les diferents administracions.
Ara, totes les mirades estan posades en la reunió que Adif ha previst després de l'estiu. Serà el moment en què el gestor ferroviari haurà d'ensenyar les cartes i concretar quines solucions planteja per a cada municipi.