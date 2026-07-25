Sense data per la represa del servei ferroviari al pas per Montcada
- Territori assegura que les tasques de reparació van bé i confia que "amb tota probabilitat" els trens circulin de nou la setmana vinent
- La majoria dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet haurien de poder tornar a casa en els pròxims 15 dies
La consellera de Territori espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es pugui reprendre algun dia de la setmana vinent. Sílvia Paneque no pot concretar la data perquè això dependrà de quan Adif comuniqui que la infraestructura reuneix prou condicions de seguretat i de que es facin tota una sèrie de marxes blanques.
“🚆 La Generalitat encara no pot donar una data concreta per al restabliment del servei ferroviari a Montcada, però la consellera de @territoricat confia que serà la setmana vinent— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 25, 2026
🗣️ @SilviaPaneque: "Les dades de lectura són bones, tant de les vies com dels edificis" pic.twitter.com/W75meKQSaC“
En tot cas, la consellera assegura que les dades de lectura de les prospeccions són "bones, tant de les vies com dels edificis", i això els fa pensar que "amb tota probabilitat" el servei es normalitzarà durant la pròxima setmana.
Pel que fa a la circulació a l'R3, suspesa per una incidència al sistema de regulació del trànsit ferroviari, Paneque ha dit que s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
Retorn progressiu dels afectats per l'esvoranc al Putxet
Mentrestant, la Generalitat calcula que els veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona podran tornar en els pròxims 15 dies. Segons la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, dels 8 edificis que van ser desallotjats per motius de seguretat, els residents de dos immobles han pogut tornar i la setmana vinent està previst que ho puguin fer els veïns d'un tercer edifici, a mesura que avancin les inspeccions i els treballs tècnics per garantir l'estabilitat de la zona. Es tracta de la finca situada al carrer Rubinstein número 6, que inclou 11 habitatges i quatre locals comercials.
Si tot va segons el calendari planificat pel departament de Territori, la setmana següent haurien de poder accedir als seus habitatges els residents d'un quart edifici, el situat al carrer Sant Gervasi de Cassoles número 54, format per 31 habitatges i un local.
La Generalitat també preveu iniciar aviat proves addicionals al carrer afectat per l'esvoranc per verificar l'estat del subsòl, després d'haver centrat fins ara els esforços en el control dels edificis evacuats. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramón Ramírez, assegura que l'evolució dels immobles és "positiva" i que totes les inspeccions tècniques efectuades fins ara han donat resultats favorables.
Els moviments detectats als edificis es mantenen sota control i les anàlisis realitzades fan pensar que el terreny es troba en bones condicions. Tot i això, per prudència es duran a terme sondejos geofísics per confirmar l'estat del subsòl i descartar qualsevol incidència.
"Cada vegada que es rep una notificació per una esquerda es fa una inspecció específica per determinar si està relacionada amb les obres o no", argumenta Ramírez davant les denúncies dels veïns de l'aparició de noves esquerdes, i ha afegit que gairebé tots els habitatges disposaven d'una inspecció prèvia, fet que permet comparar els resultats actuals i comprovar-ne l'evolució. A més a més, assegura que les esquerdes detectades no presenten problemes estructurals.
Paral·lelament, el Departament de Territori posarà en marxa la setmana vinent un dispositiu d'atenció específic destinat als llogaters afectats per l’evacuació. L'objectiu és assessorar-los i informar-los que tenen dret a accolir-se a la suspensió temporal de pagar el lloguer mentre no puguin fer ús dels seus habitatges. El servei tindrà caràcter puntual i buscarà facilitar els tràmits administratius derivats de la situació excepcional provocada per l'esvoranc.