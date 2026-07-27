Un refugi d'estiu contra l'exclusió: la Fundació Pere Tarrés obre el primer torn de colònies becades
- Un primer grup de 70 infants estrena les colònies estivals de la Fundació Pere Tarrés en una setmana clau per a la conciliació de les llars més vulnerables
- Més de 1.900 joves gaudiran de la natura fins a finals d'agost per allunyar-se de les pantalles i de realitats complexes.
Aquesta setmana, setanta infants i adolescents en risc d'exclusió social han començat el primer torn de les colònies becades de la Fundació Pere Tarrés. Els joves gaudiran durant cinc dies d'activitats en contacte amb la natura mentre fan nous amics. Les jornades els permetran desconnectar de les seves realitats complexes i, alhora, contribuiran a la conciliació familiar. Per a alguns d'ells, aquesta és la primera vegada que van de colònies d'estiu.
El programa de beques es posa en marxa amb la mirada posada en l'inici d'agost. Tot i que la Fundació ofereix activitats becades des de finals de juny, en l'última setmana de juliol i durant l'agost redobla els esforços per cobrir les necessitats d'equilibri laboral-familiar de les llars amb dificultats econòmiques, que veuen com els recursos socials que habitualment acompanyen els nens i nenes deixen de funcionar.
Aquestes colònies son les primeres d'una sèrie d'activitats becades que se celebraran a finals d'agost a Catalunya i les Illes Balears. Concretament, en les pròximes setmanes s'organitzen vint casals becats i vint-i-dos torns de colònies. Entre casals i colònies, hi participaran més de 1.900 infants i joves.
Combatre el buit de l'estiu
Les activitats de temps lliure son essencials per al desenvolupament de competències. També ho son per al reforç emocional dels nens i nenes en contextos vulnerables. A més, durant l'estiu, aquesta necessitat s'incrementa perquè els recursos socials, que normalment acompanyen les famílies vulnerables, deixen de funcionar.
Molts nens i nenes han de quedar-se tot el dia tancats a casa o fent tombs pel carrer, sense la supervisió de cap adult, i moltes vegades abusen de les pantalles i de l'alimentació poc saludable. Els espais d'oci suposen entorns segurs, reparadors i de desconnexió que, a més, els garanteixen estímuls educatius i menjars nutritius diaris.
El darrer any, el programa de beques de la Fundació Pere Tarrés va permetre que més de 7.000 nens i nenes poguessin participar en casals i colònies. Enguany, dels prop de 40.000 infants i joves que participaran en activitats d'estiu, s'espera que prop de 7.500 ho facin gràcies a una beca. D'aquests, 1.900 es concentren en aquestes cinc setmanes, des d'avui fins a finals d'agost.