Més de 345.000 infants participen aquest estiu a casals, colonies i acampades
- 345.768 infants i joves participen aquest estiu en 6.911 activitats de lleure educatiu a Catalunya amb suport d’ajuts i beques de la Generalitat
- Drets Socials destina gairebé 2,8 milions d'euros a ajuts per garantir l'accés d'infants vulnerables o amb discapacitat
Casals, colònies i acampades perquè els més menuts gaudeixin de l'estiu i els pares puguin conciliar. 345.768 infants i joves s’han inscrit aquest any a les 6.911 activitats de lleure educatiu organitzades arreu de Catalunya, segons les dades de Drets Socials.
Els grans protagonistes han estat els casals de vacances que han aplegat el 70,6% dels infants. La resta es distribueixen entre colònies (12,4%), acampades (9,3%), rutes (6,3%) i camps de treball (1,4%). Totes elles impulsades per entitats de lleure, associacions de famílies i altres organitzacions sense ànim de lucre com Fundesplai o la Pere Tarrés.
Més de 55.000 professionals implicats
Més enllà dels infants, les activitats no serien possibles sense la participació dels 55.075 monitors, dirigents i personal de suport, que acompanyen els participants durant els mesos d’estiu. L'objectiu de les activitats és clar: reforça rel paper del lleure educatiu com a espai de socialització, aprenentatge i conciliació familiar.
Per fer-ho possible el Govern ha destinat 1,99 milions d’euros a les federacions d’entitats de lleure educatiu. A aquesta quantitat s’hi afegeixen 777.534 euros per a la contractació de monitors de suport destinats a infants i joves amb discapacitat que participen en aquestes activitats.
Suport a les famílies vulnerables
A destacar que l’Agència Catalana de la Joventut ha mantingut, un any més, el programa ‘L’estiu és teu!’, que beneficia 1.025 famílies en situació de risc social. Les ajudes cobreixen fins al 90% del cost de les activitats, amb l’objectiu de garantir l’accés al lleure educatiu independentment de la situació econòmica de les famílies.
La demarcació de Barcelona concentra el major nombre de participants, amb 227.435 inscrits en 3.847 activitats. La segueixen Girona (57.314 participants), Lleida (31.874) i Tarragona (29.145).
Segons la directora general de Joventut, Clara Quirante, el creixement del sector respon a l’impacte de les ajudes públiques, que contribueixen a evitar que cap infant quedi exclòs per motius socials o de discapacitat.
Les colònies inicialment amenaçades
Aquest, a més, ha estat un estiu marcat per la incertesa inicial davant l'amenaça pel conflicte entre Educació i els docents després que aquests amenacessin amb una plantada i no anar de colònies.
Jaume Ramos, director comercial d'Eix Estels, una empresa que gestiona 7 cases de colònies adverteix que "les colònies ni sortides d'un dia són quelcom que ha de ser inherent a l'activitat educativa de les escoles, que ha de formar part del projecte educatiu i de les activitats que amb caràcter segur facin els nois inoies durant el curs escolar".