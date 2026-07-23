L'Audiència manté el pare del nadó maltractat de la Vall d'Hebron a la presó
- L’Audiència manté el pare a la presó per la gravetat dels fets i el risc de coaccions
- La mare del nadó de Vall d’Hebron diu que va consultar a Internet “fissures anals” abans de les visites als centres
L’Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat del pare del nadó investigat pel presumpte maltractament de la criatura, ingressada a l’hospital de Vall d'Hebron el 16 de març.
El tribunal considera que existeix risc d’obstrucció de la investigació, la gravetat dels delictes investigats i la possibilitat que pugui coaccionar o pressionar la mare, atenent la seva situació de vulnerabilitat.
La mare del bebè ha comparegut aquest dijous davant del jutge a petició pròpia i ha respost a totes les parts durant prop de tres hores. Segons la seva defensa, ha ampliat la seva primera declaració per reiterar la seva “absoluta innocència” i assegurar que mai va presenciar cap agressió contra el menor.
“🗣️ La mare del nadó maltractat a Barcelona compareix davant del jutge per ampliar la seva declaració.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 23, 2026
⚖️ Està en llibertat des del maig, mentre el pare continua en presó provisional | @palacios_isabel pic.twitter.com/01lqb5PKnY“
Recerca a Internet i contradiccions
Durant la compareixença, s’ha conegut que la dona havia fet consultes a Internet sobre “fissures anals” i altres problemes de salut relacionats amb el nadó abans d’algunes visites mèdiques.
Fonts judicials apunten que part del seu relat entra en contradicció amb declaracions anteriors i amb testimonis recollits en la investigació. La dona, però, sosté que va preguntar als professionals sanitaris per les lesions detectades al menor.
La defensa de la mare ha explicat que va ser el pare qui va alertar que la criatura presentava problemes a la cama quan es va produir la fractura de fèmur que va acabar derivant en l’activació del protocol contra el maltractament infantil.
L’advocat també ha argumentat que la dona es trobava en procés de recuperació del part, amb somnolència i seqüeles físiques, mentre el pare passava més temps amb el nadó.
Pròximes passes del cas
La investigada continua en llibertat amb mesures cautelars, mentre que el pare roman a la presó. Les pròximes declaracions estan previstes per a l’1 d’octubre i inclouran professionals sanitaris i altres testimonis.
Paral·lelament, la defensa de la mare ha sol·licitat un règim de visites amb la criatura, una petició que la fiscalia considera prematura fins que s’aclareixi el grau d’implicació dels progenitors en els fets.