Tretze ferits per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia a Batet de la Serra
- Hi ha un ferit greu que ha estat traslladat a l'Hospital Trueta de Girona en helicòpter
- El SEM ha atès a 22 persones del grup de sis monitors i setze menors
La caiguda d'un arbre a causa del fort vent ha provocat tretze ferits en una masia a Batet de la Serra, a Olot (La Garrotxa). El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a 12 d'ells a Olot i a un ferit greu a l'Hospital Trueta de Girona amb helicòpter medicalitzat. A més, el SEM ha atès les 22 persones del grup, format per sis monitors i setze menors d'entre 9 i 11 anys.
Dotze dels ferits es troben en estat lleu i un dels menors en estat menys greu, mentre que és una monitora qui es troba en estat greu.
L'accident ha tingut lloc a una casa de colònies, quan l'arbre ha caigut sobre el porxo d'un paller de la masia on el grup havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feien una ruta. Les primeres indagacions apunten que l'arbre hauria caigut pel vent.
Els equips d'emergències, en coordinació amb les autoritats municipals, han habilitat un espai perquè les famílies puguin anar a recollir els menors.