Catalunya encara el pic de la calor amb 49 atesos pel SEM
- Protecció Civil demana prudència aquest dimecres per les altes temperatures i el risc d'incendi
- Aquest dimarts ja s'han arribat a temperatures properes als 40 graus a la província de Lleida i el Pirineu
Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, iniciada el 12 de juliol, amb temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, les zones més afectades aquest dimecres seran el prelitoral central, especialment comarques com el Vallès i el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt (nivell 5 de 6). Aquest dimarts ja s'han assolit temperatures pròximes als 40 graus principalment a la província de Lleida, com a Tremp, Pobla de Destral o la mateixa ciutat de Lleida.
49 persones ateses pel SEM
L’impacte de la calor ja s’ha deixat notar en la salut pública: el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 49 persones amb afectacions derivades de les altes temperatures.
D’aquestes, un 65% han necessitat trasllat a centres sanitaris en ambulància, mentre que la resta han estat assistides a través del telèfon 061. Aquestes dades posen de manifest l’estrès que està generant l’episodi en el sistema sanitari.
Més de 2.000 cops de calor aquest estiu
Les dades acumulades són encara més contundents. Des de l’1 de maig fins al 12 de juliol, el sistema de vigilància sanitària ha registrat 2.186 cops de calor entre atenció primària i urgències hospitalàries.
Només l’última setmana analitzada es van diagnosticar 528 casos en centres de salut i 86 en hospitals, amb ingressos limitats però amb un augment notable de deshidratacions, síncopes i altres efectes de la calor.
En paral·lel, el sistema estatal de monitorització MoMo estima que 211 morts a Catalunya al mes de juliol podrien estar relacionades amb les altes temperatures. Tot i que es tracta d’una estimació estadística —i no un recompte directe—, aquest indicador alerta de l’impacte sever que poden tenir les onades de calor sobre la població més vulnerable.
Risc extrem d’incendis i mesures d’emergència
La combinació de temperatures molt elevades, baixa humitat i vent incrementa notablement el risc d’incendis forestals, especialment aquest dimecres.
Protecció Civil manté activats els plans Procicat i Infocat, mentre que els Agents Rurals preveuen nivells elevats del Pla Alfa i restriccions d’accés a 8 espais naturals, com Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada, Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmell-Marmellar i Montsant.
Les autoritats demanen prudència i autoprotecció, especialment durant les hores centrals del dia i davant qualsevol activitat que pugui generar foc.