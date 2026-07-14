El Parlament deixa en faltes lleus els expedients d’Orriols i Garriga
- La Cambra planteja reformar el reglament per tipificar millor les sancions
- La comissió ha decidit arxivar l’expedient contra la diputada de Vox Júlia Calvet
La Comissió de l’Estatut del Diputat del Parlament ha resolt considerar com a faltes lleus els expedients oberts contra la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per una possible vulneració del Codi de Conducta.
L'article 7 del Codi de Conducta del Parlament, que no forma part del Reglament, estableix que els diputats han de tenir "en tot moment" una conducta "respectuosa, escrupolosa i exemplar" amb els altres diputats i amb la ciutadania.
El document també afirma que l'actitud ha de ser "exemplar" d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra | Informa: Elena Garcia
Cas Orriols: assenyalament a una diputada
L’expedient contra Orriols es va obrir arran de les acusacions dirigides a la diputada d’ERC Najat Driouech, a qui va atribuir “normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic” pel fet de portar vel.
Fonts parlamentàries consideren que no es tracta d’una crítica general, sinó d’un assenyalament directe que vulnera l’obligació de mantenir una actitud respectuosa.
Cas Garriga: cartells i declaracions polèmiques
Pel que fa a Garriga, la comissió ha tingut en compte dos episodis: la col·locació de cartells amb el lema “Companys assassí” en un acte institucional, i unes declaracions en un ple del maig del 2025 en què vinculava els socialistes amb la prostitució.
Segons la valoració, aquests fets alteren el funcionament institucional i excedeixen els límits de la llibertat d’expressió en l’àmbit parlamentari.
El cas Calvet, arxivat per llibertat d’expressió
En canvi, la comissió ha decidit arxivar l’expedient contra la diputada de Vox Júlia Calvet, en considerar que les seves declaracions —en què acusava la consellera Mònica Martínez Bravo de liderar un cas de corrupció— queden emparades per la llibertat d’expressió.
La diputada va al·legar que no hi havia intencionalitat de dirigir l’acusació contra una persona concreta.
Cap a una reforma del reglament
Davant aquests casos, la comissió ha instat la Mesa a promoure una reforma del Reglament del Parlament per definir amb més precisió les infraccions i les sancions.
L’objectiu és reforçar el Codi de Conducta, que obliga els diputats a actuar amb respecte i sense discriminació per motius ideològics, religiosos o socials. L'article 27 estableix el règim sancionador. Si la Mesa, tenint en compte les conclusions de la comissió de l'Estatut dels Diputats, considera que s'ha comès una infracció, pot imposar al diputat o diputada les sancions d'amonestació pública o una multa d'entre 600 i 1.200 euros.
A més, si la Mesa considera que la infracció és molt greu, pot proposar al ple que acordi la suspensió temporal de l'exercici de la funció parlamentària mentre el diputat o diputada no resolgui la situació d'incompliment.