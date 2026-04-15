Illa rebutja qualsevol acord amb Aliança Catalana en un tens cara a cara amb Orriols
- El debat protagonitza la sessió de control, que també ha deixat l’anunci imminent d’un acord sobre la governança aeroportuària de Catalunya
La crisi política per part del PSC a l’Ajuntament de Ripoll ha tornat aquest dimecres al centre del debat parlamentari. En el primer enfrontament directe entre Salvador Illa i Sílvia Orriols des de la ruptura del PSC al consistori, el president de la Generalitat ha rebutjat de manera taxativa qualsevol entesa amb formacions que, segons ha dit, promouen discursos d’odi.
Orriols ha retret al PSC la seva posició al municipi i ha reivindicat el seu paper en l’aprovació dels pressupostos municipals. “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll”, ha etzibat la líder d’Aliança Catalana des del faristol, tot acusant els socialistes d’haver facilitat la seva estratègia política.
Illa marca distàncies amb els discursos d’odi
El president ha aprofitat la resposta per marcar línies vermelles clares. “Ni el meu govern ni la meva formació política farà mai cap acord amb els que defensen discursos d’odi, ni al costat de Netanyahu, ni de Trump, ni d’Orbán”, ha afirmat Illa. I ha afegit: “Que li quedi molt clar: Catalunya, afortunadament, seguirà sent un país magnífic i que va millorant”.
Illa també ha intervingut després que el líder del PP, Alejandro Fernández, li retregués una suposada hipocresia política. El president li ha respost recordant els pactes del Partit Popular amb Vox a Extremadura i a l’Aragó, evidenciant, segons ell, les contradiccions del discurs popular.
Durant la sessió, Sílvia Orriols ha estès les seves crítiques a Esquerra Republicana, la CUP i Junts, a qui ha acusat de beneficiar-se indirectament de la situació política a Ripoll. Un discurs que ha tornat a tensionar una sessió de control ja marcada per la crispació.
Acord imminent sobre la governança aeroportuària
Més enllà de la polèmica per Ripoll, la sessió de control també ha deixat un altre titular rellevant. La Generalitat ultima un acord perquè Catalunya tingui presència als òrgans de governança dels aeroports, segons ha anunciat el president Salvador Illa.
En resposta a Esquerra Republicana, Illa ha assegurat que l’acord és “imminent”, en un context de negociació pressupostària en què els republicans reclamen avenços en sobirania.
ERC reclama l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya
El president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, ha defensat la creació d’un sistema aeroportuari català propi. “Ens calen aeroports connectats entre ells i que es complementin. Catalunya ha de tenir el seu sistema aeroportuari i la Generalitat ha de participar en la governança”, ha afirmat. Jové ha preguntat al president quin horitzó temporal es fixa el Govern per fer-ho realitat.
Segons ha recordat Esquerra, el Consell Executiu ja va acordar al gener impulsar la creació de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya, una llei que hauria d’arribar al Parlament aquest any amb l’objectiu que l’organisme estigui plenament operatiu l’1 de gener del 2027.
Illa fixa un horitzó immediat
En la seva resposta, Illa ha vinculat la governança d’infraestructures amb la prosperitat econòmica catalana. “Tenir infraestructures i planificar les millores és clau per seguir generant prosperitat”, ha dit. I ha afegit: “Estem treballant per donar compliment als acords".