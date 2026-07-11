Accident múltiple a Montblanc amb nou ferits
- Una col·lisió amb un autobús i tres turismes a Montblanc deixa nou ferits, dos greus, i obliga a tallar la N-240
Un accident múltiple a la N-240 a Montblanc (Conca de Barberà) ha deixat nou persones ferides, dues en estat greu, després de la col·lisió entre un autobús amb passatgers i diversos turismes en una zona pròxima al polígon industrial del Pla de les Forques.
El sinistre, que s’ha produït cap a les 11 del matí al quilòmetre 38,6, ha obligat a tallar completament la carretera, provocant afectacions importants al trànsit. Els serveis d’emergència han activat un ampli dispositiu per gestionar la incidència i garantir la seguretat a la zona.
“🚨 L'accident d'un autobús i amb tres turismes a l'N-240 deixa nou ferits i obliga a tallar la via a Montblanc. https://t.co/6lKjg5cved pic.twitter.com/1sglcMEKT1“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 11, 2026
Col·lisió frontal i encadenament
Segons les primeres informacions, l’accident s’ha iniciat amb una col·lisió frontal entre l’autobús i un turisme, fet que ha desencadenat un xoc en cadena amb la resta de vehicles implicats. En total, hi havia dotze ocupants als turismes.
Els Bombers de la Generalitat, amb set dotacions, han hagut d’excarcerar dues persones atrapades. Els dos ferits greus —un home i una dona— han estat traslladats a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que un altre ferit lleu ha estat evacuat a l’Hospital Pius de Valls i sis persones han estat donades d’alta al mateix lloc.
Passatgers il·lesos
A l’autobús hi viatjaven 46 persones que han resultat il·leses i han pogut continuar el trajecte fins a una àrea de servei propera. Els equips d’emergència continuen treballant per normalitzar la circulació i aclarir les causes de l’accident.