Ramon Solsona i Màrius Serra, premiats a la Setmana del Llibre en Català
- La cita literària continuarà creixent, amb 98 casetes i 282 segells del 18 al 27 de setembre
La 44a Setmana del Llibre en Català ha reconegut l’escriptor Ramon Solsona amb el 30è Premi Trajectòria i Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió.
L’esdeveniment tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, consolidant-se com una de les cites clau del calendari cultural català.
Reconeixement a una carrera consolidada
El jurat ha destacat que Ramon Solsona és un autor de “primer ordre” que ha sabut reinventar-se obra rere obra, amb una trajectòria marcada per la versatilitat i l’ambició literària. El mateix escriptor ha rebut el premi com un “Òscar honorífic”, tot subratllant la seva llarga carrera, iniciada als anys vuitanta, i la seva dedicació exclusiva a l’escriptura des de 1991.
Per la seva banda, Màrius Serra ha estat reconegut per la seva tasca en la difusió i promoció de la literatura catalana. El jurat ha valorat especialment la seva capacitat per renovar el joc verbal i la seva presència en diversos àmbits mediàtics. En un missatge enregistrat, ha animat a “llegir i difondre” la literatura, reivindicant la importància de compartir la cultura.
Una edició en creixement
El president d’Editors.cat, Oriol Magrinyà, i la directora de la Setmana, Cristina Domènech, han avançat que aquesta edició tindrà el lema “Molt per veure, molt per llegir”. A més, augmenta la participació amb 282 segells editorials, enfront dels 265 de l’any anterior, repartits en 98 casetes, un indicador del bon moment del sector.
Entre les novetats destaca la creació de la carpa ‘Oficis del Llibre’, pensada per difondre les professions vinculades a la cadena editorial. En aquesta primera edició, les biblioteques tindran un paper protagonista, amb informació sobre formació, sortides professionals i la tasca dels professionals del sector.