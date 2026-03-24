Les llibreries acceleren la digestió de l'allau de novetats de Sant Jordi
- Les llibreries afronten Sant Jordi amb una allau de novetats i un sistema editorial que pressiona especialment les independents
- Un informe recent assenyala que gairebé la meitat dels títols no venen ni un exemplar en tot un any
Queda menys d’un mes per Sant Jordi, i les llibreries catalanes treballen intensament per absorbir l’allau de novetats editorials que es publiquen aquests dies.
A Catalunya surten a la venda cada any uns 40.000 títols diferents, una mitjana de cent llibres diaris, tot i que només la meitat arriben a les botigues, mentre la resta són edicions digitals, institucionals o de fundacions.
L’allau constant d’entrades obliga les llibreries a un equilibri fràgil entre novetats i fons editorial, que sovint representa més del 50% de les vendes. Llibreteres com Fe Fernández (L’Espolsada) o responsables de llibreries com Laie Pau Claris i Ona Llibres expliquen que gestionar setmanalment aquest volum desbocat requereix molta organització i una selecció minuciosa del que finalment es pot exposar | Informa: Marta Orquín
Més novetats, menys temps a la taula
Aquest model de producció ràpid ha reduït dràsticament la vida comercial dels llibres. Una novetat pot estar només un mes a la taula de les llibreries abans de ser retornada si no funciona.
El cas més clar amb la gestió que es fa a les llibreries és l'Èric del Arco, de la Documenta i president del Gremi de llibreters de Catalunya que explica que a la seva llibreria "poden arribar perfectament unes 300 novetats setmanals, el que provoca que hi hagi devolucions constants". Segons del Arco "ens arriben llibres que tu creus que pots vendre i que finalment no es venen. Però com que te n'arriben mil més vas fent una rotació constant de novetats".
Per Fe Fernández, llibretera de L'Espolsada, a les Franqueses del Vallès, l'allau de novetats és tan alt, sobretot en pics com Sant Jordi, que el sector ha de fer grans equilibris per trobar espai expositiu pels nous títols que arriben cada setmana i pel fons editorial que defineix la llibreria i que pot representar més de la meitat de les vendes: "Ens trobem una invasió de novetats concentrada ara a Sant Jordi, la campanya de Nadal i la Fira del Llibre... una gran saturació del mercat per part dels grans grups editorials".
Un informe recent de la CEGAL assenyala que gairebé la meitat dels títols no venen ni un exemplar en tot un any entre 500 llibreries enquestades, tot i que no són necessàriament les mateixes obres a tot arreu.
Pressió afegida sobre les llibreries independents
Aquest sistema colpeja sobretot les llibreries independents, que són clau per la bibliodiversitat i ofereixen més del doble de referències que les grans cadenes: unes 525.000 davant les 229.000. Aquestes llibreries filtren, recomanen i mantenen viu el teixit cultural, però assumeixen el pes més gran de la gestió logística i del volum de novetats.
Fe Fernández fins i tot adverteix que "la saturació de novetats també posa en dificultat la viabilitat de les llibreries". Explica que "hi ha una gran mortalitat de llibres que no es venen perquè no tenen un temps prudencial per poder estar a la llibreria perquè no podem engolir aquest volum tan gran de novetats constant".
Els llibreters coincideixen que és una roda imparable, alimentada per un mercat hiperproductiu i una demanda de novetat constant. Així i tot, la seva feina de prescripció, filtratge i selecció és la que acaba donant sentit al sistema i permet que les lectores i els lectors trobin qualitat entre la immensitat de llibres que apareixen cada setmana.
La gran demostració d'aquesta sobresaturació de novetat és que segons Fernández "el 2020 es va aturar les novetats i va ser un any fantàstic per la tresoreria de la llibreria, perquè vaig poder vendre el fons, que és el que jo conec". "Va ser la prova fefaent que no cal aquesta allau de novetats", conclou.