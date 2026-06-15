Com és que es destrueixen llibres per entrenar la IA?
- Parlem amb Xavier Vinaixa, director tècnic de Sorensen AI, i Marçal Font, propietari llibreria Fènix de Badalona
- Reivindiquen la sobirania europea i un treball en col·lectiu davant d'una qüestió que pot esdevenir patrimonial
Aleix Camprubí I Pont
Xavier Vinaixa, director tècnic de Sorensen AI, i Marçal Font, propietari llibreria Fènix de Badalona, ens acosten més detalls sobre algunes empreses que compren llibres, entrenen la intel·ligència artificial i els destrueixen: "Han arribat a un topall, ja no hi ha més dades". "Estic veient el retrocés del mar abans del tsunami. Té molt pocs números de no ser un tsunami", alerta el llibreter.
En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana "exhaustivitat i "treball en col·lectiu" davant d'un problema que pot esdevenir patrimonial.
També reivindiquen la sobirania europea davant de la compra massiva de llibres per alimentar la IA: "Necessitem sobirania perquè no vingui un Donald Trump i digui: 'Això ara no ho fas servir'".