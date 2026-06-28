Un conductor temerari causa dos morts al Poblenou
- Circulava en sentit contrari i ha acabat topant frontalment contra un turisme aturat en un semàfor
- Les víctimes mortals són els dos conductors i una tercera persona ha estat evacuada a un hospital amb ferides greus
Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu arran d'un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets han passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià.
“💥 #ULTIMAHORA | Dues persones mortes i una de ferida al Poblenou de Barcelona en una topada provocada per un conductor temerari que fugia de la policia— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 28, 2026
👉 Ha passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià pic.twitter.com/YNAqC9zaWa“
Segons les mateixes fonts, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturat el vehicle infractor, que no ha fet cas a les indicacions. Aleshores s'ha iniciat una persecució a gran velocitat, el vehicle que fugia s'ha posat en direcció contrària i ha acabat xocant frontalment contra un turisme aturat en un semàfor.
Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectius del cos de Bombers de Barcelona han fet tasques d'excarceració de 3 persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals han mort al mateix lloc i l'altra ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari, segons informa l'Ajuntament de Barcelona. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per tal de realitzar l'atestat corresponent i esclarir les causes del sinistre. Amb aquestes dues morts, són 8 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.