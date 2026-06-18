El Sónar+D arrenca una nova edició marcada per les potencialitats de la IA en la música i l'art
- La cita artística i tecnològica del festival estrena nova seu a la Llotja de Mar de Barcelona
- L'exposició presenta obres que consciencien sobre la tecnologia i l'ètica
El Sónar+D ha arrencat aquest dijous una nova edició com a punt de trobada de la innovació, la creativitat i la música. Ho ha fet estrenant nova seu a la Llotja de Mar de Barcelona. L'organització espera que passin fins divendres prop de 2.000 persones diàries per aquest espai.
La música ha estat una de les protagonistes per primera vegada amb la inauguració per part del pianista i compositor Ignasi Terraza, qui ha improvisat al piano al costat de la Intel·ligència Artificial (IA). Segons Terraza, "és un músic que t'escolta amb molt bona oïda, però que és bastant lent de reaccions". "Acostuma a ser bastant predictible, però té alguna sortida que no te l'esperes", afegeix.
Les potencialitats de la IA en la música
La potencialitat de la IA en la música és una eina més que els artistes incorporen en el seu dia a dia per descobrir nous sons o per agilitzar el seu procés creatiu. És el cas de l'Anna Xambó, qui crea peces musicals a través del 'sampling' i el 'live coding', un merxambrat de sons i textures a través de la programació de codi. En el seu projecte 'Sensing the forest' han estat recollint durant dos anys sons del bosc. "La IA ens pot ajudar a ser més conscients d'aspectes com el canvi climàtic o que estem perdent la biodiversitat", explica Xambó i afegeix que "és com un juguet que pots explorar".
Una de les mostres de l'exposició del Sónar+D és un muntatge que genera sons a través de la visualització de plantes i roques amb una càmera que té un software que detecta els contorns. El seu autor, Pol Olivares, exposa que la voluntat del projecte és "que pugui generar vincles entre éssers humans i plantes i altres éssers de l'entorn".
Tecnologia, ètica i art
Prediccions del futur a partir d'un escàner facial o una IA que genera una pintura constantment i que el visitant pot imprimir en el moment que més li agradi, són altres novetats tecnològiques artístiques que ofereix l'exposició del Sónar+D. En el recinte, també es troba una antiga telefònica on et pots comunicar amb una veu artificial que prové d'un futur fictici on el canvi climàtic ha causat estralls, així com una obra que exposa en centenars de metres i en format tiquet de la compra els formularis de cessió de dades que signem sense llegir constantment a Internet o usant aplicacions.
El nou espai a Llotja de Mar acull diverses exposicions interactives i instal·lacions artístiques: els innovadors projectes d’Arts Korea Lab, amb una selecció d’obres d’artistes sud-coreans orientades a explorar el futur de la tecnologia creativa; la instal·lació de 12 pèndols de l’estudi belga Superbe, que captura els sons del públic i els transforma en una melodia sonora, visual i cinètica, o la pantalla LED gegant amb dos braços robòtics de l’estudi creatiu de Brooklyn Volvox Labs en col·laboració amb OFFF Barcelona. També destaca la presència de NEWART Foundation.