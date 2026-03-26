Sónar 2026: més música, més IA i un Sónar+D que es trasllada al centre de Barcelona
- El festival reunirà grans noms de l’electrònica com The Prodigy, Charlotte de Witte o Nia Archives amb un centenar d’actuacions
- El Sónar+D es trasllada a la Llotja de Mar i aposta per una mirada crítica i participativa sobre la intel·ligència artificial
El Sónar 2026 es prepara per tornar a convertir Barcelona en l'epicentre mundial de la música electrònica. Amb un centenar d'actuacions programades, el festival manté la seva potència musical amb caps de cartell com The Prodigy, Charlotte de Witte, Amelie Lens (presentant el xou AURA) o la referent del jungle actual, Nia Archives.
Tot i que el gruix del festival seguirà bategant al recinte de la Fira Gran Via, enguany el component reflexiu fa un salt estratègic.
El Sónar+D reforça la seva aposta per la reflexió sobre tecnologia i intel·ligència artificial amb un programa que convida a passar del consum passiu a una participació activa.
El Sónar+D, al centre de Barcelona
La gran novetat d'aquesta edició és el trasllat del Sónar+D a la Llotja de Mar, al centre històric de Barcelona. Aquesta aposta busca deslocalitzar el debat digital per apropar-lo a nous públics i oferir un espai propi per a la trobada de la comunitat creativa.
De fet, per primer cop, oferirà tickets independents i assequibles (de dia o de dos dies) per a aquells que vulguin gaudir exclusivament de les conferències, tallers i instal·lacions sense necessitat de comprar l'abonament musical complet.
Tres eixos per a un món post-IA
Amb la intel·ligència artificial totalment integrada en el nostre dia a dia, el Sónar+D 2026 vol que deixem de ser simples usuaris per convertir-nos en creadors crítics. El festival proposa agafar les regnes de la tecnologia a través de tres grans eixos de debat:
- AI & Music: S'explora com el sector musical s'adapta a l'era post-IA. Destaca el concert inaugural de Ignasi Terraza, que improvisarà a duet amb un sistema d’intel·ligència artificial, i la xerrada de l'erudit japonès Daito Manabe juntament amb l'equip de Google DeepMind.
- Beyond the Screen: Una crida a recuperar la fisicalitat en l'art digital. Artistes com Mónica Rikić, que pujarà a l'escenari amb un robot, o el col·lectiu Keiken, exploraran camins que escapen de les pantalles convencionals.
- Digital Gardens and Dark Forests: Un debat crític sobre el futur d'Internet. Figures internacionals com Yancey Strickler (Kickstarter) o la investigadora Joana Moll plantejaran com recuperar espais digitals lliures de la vigilància i els algoritmes comercials.