El Sónar 2026 reunirà més de cent actuacions amb The Prodigy, Skepta i Charlotte de Witte
- El festival trasllada tota l’activitat musical a Fira Gran Via amb fins a sis escenaris
- Enceta una nova etapa amb canvi de direcció, per adaptar-lo a nous formats i públics
El Sónar 2026 arriba a la seva 33a edició amb més d’un centenar d’actuacions i un canvi destacat: tota l’activitat musical es concentrarà a Fira Gran Via. El festival comptarà amb quatre escenaris el dijous 18 de juny i sis el divendres 19 i dissabte 20, en una aposta per ampliar l’experiència del públic i facilitar la mobilitat dins del recinte. Aquesta edició també marca l’inici d’una nova etapa amb el relleu en la direcció, que busca mantenir l’essència del festival tot adaptant-lo a nous formats i públics.
Entre els noms més destacats, hi ha la banda de culte britànica The Prodigy, el raper londinenc Skepta i la DJ Charlotte de Witte. El cartell combina grans figures de l’escena electrònica amb artistes consolidats i emergents, com Amelie Lens, Chris Stussy, Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho o Modeselektor, així com propostes innovadores com STOOR Live, el projecte d’improvisació en format 360º liderat per Speedy J.
“🎶🔥 El @SonarFestival escalfa motors a Barcelona— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 13, 2026
Amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte i la novetat que el Sónar de dia i de nit es celebren al mateix espai | @RTVECatalunya pic.twitter.com/166dSXn81s“
Experiència més flexible
L’organització ha redissenyat el recinte per adaptar-se al nou model concentrat a Fira Gran Via. El festival oferirà tres jornades ininterrompudes de música, de dia i de nit, en un espai que fins ara només acollia les actuacions nocturnes.
Els escenaris, la il·luminació i els espais comuns s’han replantejat per millorar l’experiència dels assistents, que podran passar més hores dins el recinte i no tindran límit per entrar i sortir. “Com que el públic es quedarà al mateix recinte durant moltes hores, teníem clar que havíem de buscar maneres de millorar l’experiència de l’usuari”, ha apuntat Miquel Trullols, responsable de comunicació i màrqueting del Sónar, “i una d’elles és que puguin entrar i sortir sense problema”.
D’altra banda, s’eliminarà el pagament via cashless, un sistema sense efectiu que utilitza tecnologia per pagar mitjançant polseres, i es podrà entrar menjar a dins del recinte. També hi haurà autobusos llançadora que portaran als espectadors al centre de Barcelona de forma gratuïta.
Barcelona, pol de la música electrònica
El nou director del Sónar, l’empresari belga François Jozic, fundador del Brunch Electronik, presenta una nova etapa. Vol projectar Barcelona com a capital de la música electrònica i la cultura digital, mantenint l’esperit obert i innovador del festival. En aquest context, reivindica una programació independent malgrat la polèmica per l’entrada del fons inversor KKR, que l’any passat va provocar el boicot d’una trentena d’artistes i va obrir un debat sobre el paper del capital en la cultura. Jozic admet la complexitat d’aquesta convivència, però assegura que el festival treballa per separar la gestió econòmica del contingut artístic i garantir la llibertat creativa.
Cultura digital i activitats paral·leles
Sónar+D enguany tindrà un espai propi a la Llotja de Mar. Se celebrarà els dies 18 i 19 de juny, de 10 a 21 h, amb un programa centrat en la relació entre tecnologia i creació artística. Comptarà amb 95 activitats i més de 200 participants de 20 països.
El programa convidarà a explorar noves formes de conviure amb la tecnologia, passant del consum passiu a una participació activa. Inclourà xerrades, instal·lacions i espais interactius per reflexionar sobre la intel·ligència artificial, els entorns digitals i el futur de la cultura.
A més, Sónar+D estarà més present a Fira Gran Via amb l’estructura arquitectònica ORGANYSMO, desenvolupada per LedPulse, i la projecció Dins de Desilence, presentada per fritz–kolab.
Altres propostes destacades
El festival es completarà amb altres propostes com el Sónar Kids, el dissabte 20 de juny, al Parc del Fòrum, amb activitats destinades a despertar i estimular la creativitat dels més petits. Sónar Kids formarà part de Sónar District, on tindran lloc també les festes Solid Grooves, Metamorfosi, de Joseph Capriati, i You&Me, de Josh Baker.
OFFSónar ocuparà un any més el Poble Espanyol amb festes de dijous a diumenge, entre les quals destaquen Rampa & Adam Port, X by Adriatique o elrow, entre d’altres.
Com a novetat, Sónar uneix forces amb Moog per celebrar 30 anys del mític club del Raval, amb quatre nits programades juntament amb el DJ i productor barceloní Angel Molina.