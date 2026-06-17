Els metges fan l'última vaga abans de l'estiu mentre creix la protesta a no treballar hores extres
- Metges de Catalunya reclama a la Generalitat que negociï per acabar amb la sobrecàrrega laboral
- La campanya 'Ni un minut més' s'estén al personal dels centres d'atenció primària
Els metges han tornat a manifestar-se aquest dimecres en la dotzena jornada de vaga que els facultatius fan a Catalunya des del passat octubre. En concret, s'han convocat protestes simultànies a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquesta mobilització és l'última abans de l'estiu, mentre el col·lectiu manté l'amenaça d'una vaga indefinida a partir del setembre.
Les protestes de la jornada també han tallat diverses carreteres com el carrer Aragó a Barcelona, així com l'N-240 a Tarragona i la Gran Via de Jaume I a Girona.
“📢 Els metges tallen el carrer Aragó a Barcelona en el marc de la nova jornada de vaga convocada per @metgescatalunya | @elenasantosc pic.twitter.com/miPa5fgcRH“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 17, 2026
El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4,5%, segons el Departament de Salut, i d'un 29% pel sindicat majoritari de metges.
El Departament de Salut ha decretat uns serveis mínims del 25% pels centres d'atenció primària i l'assistència extrahospitalària. A més, es mantenen les urgències i les intervencions i tractaments essencials.
Les principals reivindicacions dels metges
Convocada pel sindicat Metges de Catalunya, aquesta vaga tanca aquest primer cicle de mobilitzacions per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc del personal sanitari per part del Ministeri de Sanitat. Les organitzacions sindicals de metges exigeixen un conveni propi que posi fi a les guàrdies de 24 hores.
A la Generalitat també li demanen que negociï fora de les meses on els sindicats de metges estan infrarepresentats per tal d'oferir millores sobre descansos, retribucions, contractacions i regulació de les guàrdies. En aquesta línia, Metges de Catalunya considera que "són atribucions que recauen al 100% sobre les comunitats autònomes".
El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha tornat a fer una crida al president de la Generalitat perquè s'assegui a negociar amb els metges i li ha retret a Salvador Illa que "no pot fer l'estruç i posar el cap sota l'ala". En aquesta línia, ha avisat al Govern que estan disposats a "escalar més el conflicte" fins a fer "impracticable" la gestió del sistema sanitari.
Contra les hores fora d'horari
Per pressionar a la Generalitat, el sindicat Metges de Catalunya va iniciar el mes de maig la campanya 'Ni un minut més' per visibilitzar el sobreesforç mèdic per sostenir el sistema sanitari. Des d'aleshores, prop de 180 serveis mèdics de 37 hospitals públics i concertats s'han adherit a la iniciativa per no fer consultes ni intervencions fora del seu horari. Aquesta setmana, el sindicat ha obert la porta que personal del CAP també s'uneixi a la campanya.
El Servei Català de Salut admet que augmentaran les llistes d'espera a partir del setembre arran d'aquesta protesta dels metges. La previsió és que afecti principalment intervencions quirúrgiques i proves complementàries.