El Govern presenta uns protocols per protegir els treballadors de la calor
Treball reforça la prevenció laboral amb un nou protocol després de 124 infraccions detectades el 2025
Alerta per la primera onada de calor de l’estiu, a partir de diumenge
El Govern ha presentat a Lleida un nou protocol per protegir els treballadors davant la calor extrema, en un context marcat pels avisos d’altes temperatures i l’arribada imminent de la primera onada de calor de l’estiu. El 2025 es van detectar 124 infraccions a Catalunya relacionades amb aquest risc laboral.
Inspeccions i sancions per risc tèrmic
Inspecció de Treball va registrar 124 infraccions a Catalunya el 2025 vinculades a l’exposició a temperatures elevades. A la demarcació de Lleida, en el marc de 98 actuacions inspectores, se’n van detectar nou, amb sancions que sumen 167.457 euros.
Entre els casos, destaca el de l’empresa on treballava el temporer que va morir l’agost passat a Alcarràs, en plena onada de calor. Segons Inspecció de Treball, la causa va ser la "no aplicació de mesures preventives", ja que la firma no disposava de cap protocol específic.
Un protocol per anticipar els riscos
Per fer front a aquesta situació, el Govern ha presentat a Lleida un nou protocol que vol prevenir els efectes de la calor en l’àmbit laboral i anticipar els riscos derivats del canvi climàtic.
El document inclou mesures com l’adaptació d’horaris, pauses obligatòries, zones d’ombra i accés a hidratació constant. També posa el focus en sectors especialment exposats com l’agricultura, la construcció o la neteja viària.
Impacte en la campanya agrària
Les comarques de Lleida són especialment sensibles durant la campanya de la fruita, amb molts treballadors a l’aire lliure i jornades prolongades. Aquest context incrementa el risc de cops de calor i fa necessari reforçar la vigilància i la formació preventiva.
Sindicats i entitats reclamen més inspeccions i un major compliment de les mesures per garantir la seguretat laboral en episodis de calor extrema.
Avisos per calor intensa i primera onada de l’estiu
La presentació del protocol coincideix amb un episodi de calor destacat. L’AEMET ha activat avisos per calor intensa a les comarques de l’oest, sud i centre de Catalunya.
A més, el Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que, a partir de diumenge, arribarà la primera onada de calor de l’estiu, fet que incrementa la necessitat d’aplicar mesures preventives immediates, especialment en entorns laborals a l’aire lliure.