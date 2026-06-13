Macrobatuda policial contra les armes de foc a Barcelona
- Un dispositiu de més d'un centenar d'agents se salda amb la detenció de 13 persones, 15 denúncies administratives i més de 250 persones identificades
- L'actuació es concentra en zones de la ciutat considerades d'"atenció especial", com ara Sants-Zona Franca, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí
Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que acumulen 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i seguretat privada, es va fer divendres entre les 14h i les 22h en zones d'"especial atenció" policial, com ara Sants-Zona Franca (amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria), Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí.
“Dispositiu “saturació”:més presència policial a l’espai públic @mossos @policia @GUBBarcelona Busquen armes a Barcelona divendres per la tarda.13 detinguts per diversos fets i 254 identificats.@rtvenoticies pic.twitter.com/b4QHMJM2Z7“— Carol Espona (@CarolEspona) June 13, 2026
Segons fonts policials, l'objectiu d'aquesta operació a gran escala era "saturar" punts estratègics de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc per "augmentar la visibilitat de la policia i incrementar la percepció de seguretat".
Dels 13 detinguts, 5 ho han estat per infraccions de la llei d'estrangeria, 3 per furt, dos per furt i estafa, dos per tenir vigent una ordre de detenció pendent i un per robatori a l'interior de vehicle. En paral·lel, s'han identificat 254 persones amb 732 antecedents, s'han decomissat 3 patinets elèctrics i s'ha realitzat una entrada administrativa a un "establiment d'interès".
Pel que fa a les 15 denúncies administratives, 8 han estat per possessió de substàncies estupefaents, 5 per armes blanques, 1 per manca de respecte als agents de l'autoritat i 1 per negativa a identificar-se.
L'operatiu policial ha desplegat més de 100 agents dels Mossos d'Esquadra, una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana i una desena de membres de la Policia Nacional.